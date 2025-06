Modern Family: Fünf Jahre nach Ende der Serie wird es öffentlich

Die US-Sitcom Modern Family eroberte über elf Staffeln hinweg die Herzen von Fans weltweit. Mit cleverem Humor und unvergesslichen Figuren setzte die Show neue Maßstäbe im Fernsehen. Eine dieser Figuren ist Lily Tucker-Pritchett, die Adoptivtochter von Cameron und Mitchell, gespielt von Aubrey Anderson-Emmons.

Bereits im Alter von vier Jahren wurde Aubrey Teil des Ensembles und schrieb Geschichte als jüngste Gewinnerin eines Screen Actors Guild Awards. Nun sorgt der ehemalige Kinderstar aus Modern Family erneut für Schlagzeilen. In einem humorvollen TikTok-Video outete sie sich als bisexuell und fand damit großen Zuspruch.

„Modern Family“-Star sorgt für Überraschung

In einem TikTok-Video enthüllte Aubrey Anderson-Emmons, bekannt aus „Modern Family“, ihre Bisexualität. Dabei griff sie humorvoll auf eine Szene aus der vierten Staffel zurück. Zu der Dialogzeile „Nein, das bin ich nicht, ich bin queer! Ich bin queer!“ lippensynchronisierte sie. Außerdem schrieb sie: „Die Leute machen so viele Witze darüber, dass ich queer bin, obwohl ich buchstäblich bin (ich bin bisexuell).“

Der Kinderstar fügte dem Video die Beschreibung „Hehe happy pride month and to all a good night“ und Hashtags wie #modernfamily und #pridemonth hinzu. Diese charmante Art des Outings begeisterte Fans und erreichte eine breite Öffentlichkeit. Bereits in ihrer Rolle als Lily war Aubrey bekannt für ihre witzige und schlagfertige Persönlichkeit.

Aubrey war erst vier Jahre alt, als sie 2011 in der dritten Staffel von „Modern Family“ die Rolle der Lily übernahm. Mit dieser Leistung wurde sie nicht nur Teil einer legendären Serie, sondern auch zur jüngsten Gewinnerin eines renommierten Schauspielpreises. Auch nach Ende der Show blieb sie als Person im Rampenlicht präsent.

Auf TikTok teilt Aubrey Einblicke in ihr Leben, auch über das Aufwachsen im Rampenlicht. Sie reflektierte: „Die Leute fragen Dinge wie: ‚Woher wusstest du, dass du das machen wolltest, als du vier warst?‘ Die Wahrheit ist, dass du das nicht tust.“ Trotzdem betonte sie, dass sie niemals zu ihrer Karriere gedrängt wurde.

Mit ihrem Outing trägt der „Modern Family“-Star einen wichtigen Teil zur queeren Sichtbarkeit im Pride Month bei.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.