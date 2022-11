Deutsche Bahn investiert in Essen – drastische Folgen für Reisende

Die Deutsche Bahn investiert in Essen in eine moderne und leistungsfähige Eisenbahninfrastruktur – und das hat Konsequenzen für Reisende.

Die Deutsche Bahn bündelt ihre Gleis-, Weichen- und Brückenarbeiten vom 25. November bis 5. Dezember. Deswegen musst du dich auf Änderungen im Nah- und Fernverkehr rund um Essen einstellen.

Deutsche Bahn: Am Essen Hbf wird gebaut

So werden im Essener Hauptbahnhof zwei Weichen sowie ein über ein Kilometer langes Gleis erneuert. Hier tauschen Baufachleute etwa 2.100 Tonnen Schotter sowie 2200 Schwellen aus. Und auch in Bochum wird gebaut: Dort fokussieren sich Brückenfachleute auf die Erneuerung der Eisenbahnbrücke „Horneburg“ in Wattenscheid. Das Bestandsbauwerk wird zunächst abgerissen, ehe die neue sechs Meter lange Stahlbetonbrücke mit Hilfe eingeschoben wird.

Und das bedeutet: Umfangreiche Änderungen im Zugverkehr! Von Freitag, 25. November bis Montag, 5. Dezember, empfiehlt die Deutsche Bahn, sich vor dem Beginn der Fahrt nochmals über gewählte Verbindungen zu informieren.

Die Änderungen im Detail

Freitag, 25. November (21 Uhr) bis Montag, 5. Dezember (21 Uhr)

RE 14 (RheinRuhrBahn)

Die Züge fallen zwischen Essen West und Essen Hbf aus. Als Ersatz verkehren in Tagesrandlagen Busse im Schienenersatzverkehr.

Fahrgäste können alternativ die Züge der Linie S 9 bis Essen West nutzen. In Teilen kommt es ab Essen West zu veränderten Fahrtzeiten.

RE 16 & RB 40 (DB Regio NRW)

Die Züge fallen zwischen Bochum Hbf und Essen Hbf aus. Als Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr.

RE 42 (DB Regio NRW)

Die Züge werden zwischen Duisburg Hbf und Gelsenkirchen Hbf über Essen-Altenessen (kein Halt in Oberhausen Hbf) umgeleitet.

Die Halte in Essen Hbf und Mülheim Hbf entfallen. Fahrgäste können alternativ die Züge der Linien RE 1, RE 2, RE 6, RE 11 oder S 1 nutzen.

RE 49 (DB Regio NRW)

Die Züge fallen zwischen Essen-Steele und Oberhausen Hbf aus. Als Ersatz verkehren Schnellbusse mit Halt in Essen Hbf.

RB 33 (DB Regio NRW)

Die Züge fallen zwischen Essen-Steele und Duisburg Hbf aus.

Fahrgäste können alternativ die Züge der Linien RE 1, RE 2, RE 6, RE 11 oder S 1 nutzen.

S 3 (DB Regio NRW)

Die Züge fallen zwischen Essen-Steele Ost und Oberhausen Hbf aus.

Als Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr.

Freitag, 25. November (21 Uhr) bis Freitag, 9. Dezember (5 Uhr)

S 1 (DB Regio NRW)

Die Züge fallen zwischen Essen Hbf und Bochum Hbf aus. Als Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr.

Weitere Änderungen

S 6 (DB Regio NRW)