Deutsche Bahn in NRW. Chaos zum Wochenstart in allen großen Ruhrpottstädten! (Symbolbild)

Deutsche Bahn in Essen, Dortmund und Co.: Chaos zum Wochenbeginn im Ruhrgebiet – das müssen Pendler wissen

Essen. Die Deutsche Bahn startet mit gewaltiges Chaos in die neue Woche unter anderem auch in Essen, Dortmund und Duisburg.

Wie die Deutsche Bahn am Montagmorgen mitteilt, gibt es gleich auf mehreren Strecken zwischen Duisburg, Essen und Dortmund Probleme. Viele Züge im Ruhrgebiet fallen aus, einige werden umgeleitet.

Deutsche Bahn: Durcheinander in Essen, Dortmund und Co.

Los geht es mit einer technischen Störung auf der Strecke zwischen Essen Hauptbahnhof und Duisburg Hauptbahnhof. Diese ist in der Zwischenzeit wieder behoben. Reisende sollen sich jedoch auch weiterhin am Montag auf Verspätungen und mögliche Ausfälle.

Betroffen war der RB 33, der zwischen Essen und Duisburg am Montagmorgen zeitweise nicht fahren konnte.

Auch die Züge des RE 2 und RE 42 fuhren zwischenzeitlich nicht regulär. Sie wurden über Essen-Altenessen umgeleitet und hielten nicht an den Hauptbahnhöfen in Mülheim und Essen.

--------

Weitere Nachrichten aus der Region:

Hamm: Leiche einer jungen Frau vor Gericht gefunden – neue Details

Deutsche Bahn: Gratis-Fahrten in ganz Deutschland – aber nur für SIE

Hund in Dortmund einfach an Baum zurück gelassen – „So viel Angst und Misstrauen in seinen Augen“

--------

Deutsche Bahn meldet weitere Probleme im Ruhrgebiet

Auch der RB 43 fährt am Montagmorgen wieder regulär, nachdem es auch hier Angeben der Deutschen Bahn zufolge eine technische Störung an der Strecke gegeben hatte. Die Züge wurden zwischen Herne und Dortmund über Castrop Rauxel umgeleitet.

Folgende Halte entfielen zwischenzeitlich am Montagmorgen:

Herne-Börnig

Castrop-Rauxel Süd

Castrop-Rauxel-Merklinde

Dortmund-Bövinghausen

Dortmund-Lütgendortmund Nord

Dortmund-Marten

Dortmund-Rahm

Dortmund-Huckarde Nord

Zwischen Herne und Dortmund war ein Ersatzverkehr mit zehn Taxis der Firma Taxiszentrale Dortmund eingerichtet.

Nächste Störungen bei der Deutschen Bahn im Ruhrgebiet

Eine weitere Störung an einem Stellwerk in der Nähe des Hagener Hauptbahnhofs ist ebenfalls schon behoben. Nach Angaben der Deutschen Bahn konnte es am Morgen in der Folge trotzdem noch zu hohen Verspätungen und möglicherweise Ausfällen von Zügen kommen.

Betroffen waren folgende Linien in beide Richtungen:

RE 17

RB 52

S 5 / S 8

Schrecklicher Unfall in Köln: Ein Mann ist vor eine S-Bahn gestürzt. Hier alle Infos! (ak)