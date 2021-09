Ruhrgebiet: Beliebter Club darf endlich wieder öffnen - „Wer hätte das gedacht“

Bottrop. Alle Clubgänger in Deutschland mussten in den letzten Monaten stark sein – doch im Ruhrgebiet gibt es allerdings jetzt im wahrsten Sinne etwas zu feiern.

Wegen Corona mussten alle Party-Locations in Deutschland die Türen schließen. Viele fürchteten, dass so mancher Schuppen die Phase nicht überleben könnte.

Im Ruhrgebeit öffnet eine Kult-Disco wieder ihre Pforten. (Symbolbild) Foto: Dirk Hein / FUNKE Foto Services

Umso größer ist die Freude darüber, dass eine Kult-Disco im Ruhrgebiet nun wieder eröffnet – und das direkt mit einem großen Knall.

Ruhrgebiet: Kult-Club darf wieder öffnen – „Wer hätte das gedacht“

Die Rede ist vom „Tanzlokal Nina“ in Bottrop, das 2011 von Schlagerstar Michael Wendler gemeinsam mit seinem damaligen Manager Markus Krampe eröffnet worden war.

Die Nachricht zur Wiedereröffnung mit dem edlen Ambiente im Ruhrgebiet hat nun Markus Krampe rausgehauen.

Nina-Geschäftsführer Markus Krampe bei der Eröffnung des Bottroper Tanzlokals mit Entertainer Juergen Milski. Foto: Heinrich Jung / Funke Fotoservices

Der Ex-Manager von Michael Wendler kündigte bei Instagram ein großes Partyfieber ab dem 1. Oktober in Bottrop an: „Ja Leute, wer hätte das gedacht? Nach fast zehn Jahren sitze ich nochmal auf dieser Bühne, wo so viele coole Auftritte stattgefunden haben“, beginnt Krampe.

Mit Beginn des neuen Monats sei es endlich wieder soweit: „Dann könnt ihr in eurem Wohnzimmer endlich wieder feiern.“ Dann seien fast eineinhalb Jahre Corona-Zwangspause vorbei.

Kult-Disco im Ruhrgebiet startet mit Jubiläum

Und alle Schlager-Fans aus dem Ruhrgebiet können sich auf etwas gefasst machen.

Denn ab dem 1. Oktober gibt es allen Grund für Party: „Wir feiern Neueröffnung, Wiedereröffnung und zehnjähriges Jubiläum“, kündigt Markus Krampe an und weiter: „Ich freue mich auf viele Bekannte, vielleicht auch ein paar neue Gesichter“, wenn es heiße: „Nina-Woche“.

Der Ansturm auf die beliebte Party-Location in Bottrop sollte ihm gewiss sein. Die Reaktionen auf die Wiedereröffnung:

Klasse!! Man sieht sich auf jeden Fall bald dort

Ich erinnere mich noch an die Eröffnung

Mega, Alles Gute beim ReOpening

Wir sind dabei

Wie in allen Clubs in NRW gibt es allerdings weiterhin coronabedingte Einlassbeschränkungen. Ab einer Inzidenz von 35 gilt die 3G-Regel. Besucher müssen dann entweder nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder frisch getestet sind. (ak)

