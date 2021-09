Cinemaxx in Essen warnt: Achtung vor dieser Betrugsmasche! (Archivbild)

Cinemaxx in Essen: Vor „James Bond“-Premiere – Vorsicht, wenn du diese Nachricht erhältst! Kino gibt Warnung raus

Essen. Bald können sich Kino-Fans im Cinemaxx in Essen wieder richtig freuen, denn ein Blockbuster, auf den lange Zeit gewartet wurde, wird bald endlich ausgestrahlt!

Doch dennoch ist Vorsicht geboten, wie das Cinemaxx in Essen nun betont. Denn, dieser Anlass gibt auch Grund für derzeitige Betrugsfallen. Eine ist bereits im Umlauf, vor der du unbedingt gewarnt sein solltest...

Cinemaxx in Essen: James Bond kommt in die Kinos

Sein Name ist Bond. James Bond. Und er ist hier im Auftrag die Welt zu retten. Pünktlich zum Kinostart am 30. September kursieren viele Gewinnspiele im Netz. So auch von Cinemaxx.

Doch Achtung! Wo viele Gewinnspiele sind, tummeln sich auch viele Fallen...

Cinemaxx in Essen: Kinostart lockt Betrüger

Eigentlich wollte Cinemaxx nur eine Bond-Fanbox verlosen. Doch Betrüger nutzen diese Chance aus...

„ACHTUNG: Derzeit kursiert wieder eine Facebook-Fakeseite zu unserem Gewinnspiel, welche Gewinnbenachrichtigungen an unsere Gäste verschickt. Es handelt sich hierbei um keine offizielle Seite von CinemaxX. Bitte gebt auf dieser Seite keine persönlichen Kontaktdaten preis!“, warnt Cinemaxx nun vor möglichen Betrugsmaschen, die zum Kinostart wie Pilze aus der Erde schießen.

Deswegen weist das Kino auch auf Details hin, mit denen Fans die Echtheit der Seite prüfen und gegebenfalls von Fake-Seiten unterscheiden können. „Generell sind alle unsere Seiten immer mit vollständigen Kontaktinfos und einem Impressum ausgestattet. Die reguläre Gewinnbenachrichtigung des aktuellen Gewinnspiels erfolgt erst nach Fristende am 30.09.21 und verweist nicht auf eine externe Homepage“, schreibt das Social Media des Kinounternehmens dazu.

Viele Nutzer haben sich bereits gefreut – allerdings zu früh...

Cinemaxx in Essen: Unternehmen warnt vor Phishingmails

„Auf einen Film voller Action und Spannung!“, schreibt ein Nutzer von vielen begeistert unter den Post – und muss leider sofort wieder enttäuscht werden. Denn bei seiner Gewinn-Benachrichtigung handelt es sich um ein Fake.

„Die Antwort, welche du als Gewinner bekommen hast, stammt leider von einem Fakeaccount und ist nicht unsere offizielle Rückmeldung zu unserem Gewinnspiel. Die reguläre Gewinnbenachrichtigung unsererseits erfolgt erst nach Fristende am 30.09.21 und verweist nicht auf eine externe Homepage“, erklärt das Kinounternehmen dem begeisterten Fan und fügt hinzu: „Bitte gib auf keinen Fall persönliche Daten an!“

Glücklicherweise sieht es der Fan nicht so eng und zeigt Verständnis: „Vielen Dank für die Rückmeldung. Hab es mir auch schon gedacht. Eine Auslosung vor dem Teilnahmeschluss ist auch sehr unwahrscheinlich. So sehr ich mich auch gefreut hätte.“

Bei diesem Nutzer ist es also noch einmal gut gegangen. Ganz wichtig zu beachten ist dabei, keine Daten preiszugeben. (ali)