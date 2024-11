Aldi in Essen lockt zur Eröffnung mit Gewinnspiel – beim Hauptpreis schlackern Kunden die Ohren

Das Warten in Essen-Frillendorf hat ein Ende. Am Freitag (29. November) eröffnet die Aldi-Filiale an der Hubertstraße 20 wieder.

Nach Monaten des Umbaus werden die Kunden ihre Aldi-Filiale kaum wiedererkennen. Und wer schnell ist, der könnte sich auch noch das große Los sichern.

Aldi in Essen feiert Neueröffnung

Breitere Gänge, hellere Atmosphäre sowie extra breite Parkplätze für Menschen mit körperlicher Behinderung oder Eltern-Kind-Stellflächen – Aldi Nord möchte seinen Kunden mit der neuen Filiale in Frillendorf ein entspannteres Einkaufserlebnis ermöglichen.

Dazu hat der Discounter die Ladenfläche von 800 auf 1.050 Quadratmeter erhöht. Damit konnte Aldi nicht nur sein Frische-Sortiment erweitern, sondern auch die Backwarenauslage vergrößern.

Die wiedereröffnete Filiale in Essen sei nun Teil des neuen Konzepts: „Unsere Märkte sind einheitlich strukturiert, um unsere Markenidentität zu unterstützen“, erklärt Aldi-Sprecher Markus Mozin. Und weiter: „Allen voran legen wir dabei den Fokus auf das Wesentliche und machen dein Einkauf für unsere Kundinnen und Kunden besonders einfach.“ Als Beispiel nennt er die Höhe der Regale, die so angepasst worden seien, dass die meisten Kunden bequem zugreifen können.

Aldi lockt mit Gewinnspiel

Doch nicht nur sollen die Kunden unmittelbar profitieren. Die neue Filiale setzt auch auf Nachhaltigkeit und soll damit das Klima schützen. Photovoltaikanlage, begrüntes Dach, Wärmerückgewinnungsanlage der Kühlregale sowie zum Teil wieder verwendbare Bauteile. Am Ende soll das Gebäude ohne fossile Brennstoffe auskommen.

Letztlich erwarten die meisten Kunden wohl faire Preise und gute Deals. Einen solchen können sie gleich am Eröffnungstag ab 7 Uhr machen. Denn die ersten 100 Kunden bekommen als Willkommensgeschenk ein Rubbellos mit der Chance auf zahlreiche Sofortgewinne. Der Hauptgewinn kann sich sehen lassen: ein Aldi-Einkaufsgutschein über 500 Euro.

Wer leer ausgeht, kann sich am Eröffnungstag immerhin am kostenlosen Bratwurststand bedienen. Na dann, guten Appetit.