A40 in Essen: Bitter für Anwohner aus Frillendorf – diese Maßnahme kostet sie jetzt einen großen Umweg

A40 in Essen: In Frillendorf gibt es ein radikales Vorhaben. (Symbolbild)

Essen. Bittere Nachricht für Anwohner aus Essen-Frillendorf!

Die A40, die direkt am Essener Stadtteil vorbeiführt, wurde bei Bauarbeiten umgekrempelt. Anwohner werden damit eine spürbare Veränderung erleben.

A40 in Essen: Auffahrt Frillendorf für immer dicht

Die Auffahrt Frillendorf auf die A40 in Essen in Richtung Dortmund wird es nicht mehr geben. Denn die Auffahrt wurde nach dem Umbau im kompletten Bereich am heutigen Samstag dicht gemacht - und das für immer.

Damit wird es eine neue Auffahrt Frillendorf auf die A40 geben. Die Anschlussstelle Essen-Frillendorf wurde in den Bereich der Schönscheidtstraße verlegt. In den Sommerferien sollen an der nunmehr geschlossenen Autobahnauffahrt Lärmschutzwände in beide Fahrtrichtungen vollständig installiert werden.

A40 in Essen: Wegen Arbeiten nur zwei Fahrstreifen frei

Auf dem rechten Fahrstreifen finden noch bis Samstagabend 18 Uhr Arbeiten statt, wodurch zwischen dem Dreieck Essen-Ost und der neuen Anschlussstelle Essen-Frillendorf nur zwei Fahrstreifen frei sind. (nk)