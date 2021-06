Zollfahndungsamt Essen: Ermittler machen verdächtige Halle ausfindig – dort finden sie was Unglaubliches

Essen. Mit diesem Fund hatte das Zollfahndungsamt Essen wohl nicht gerechnet.

Die Beamten beim Zollfahndungsamt Essen ermittelten eine verdächtige Lagerhalle und machten dort einen unglaublichen Fund.

Zollfahndungsamt Essen: Ermittler machen verdächtige Halle ausfindig

Wie das Zollfahndungsamt Essen am Samstag mitteilte, liefen bereits seit dem Frühjahr 2021 Ermittlungen gegen einen 38-jährigen deutsch-kasachischen Beschuldigten aus Tönisvorst, der im Verdacht steht, in großem Stil mit unversteuerten Zigaretten gewerbsmäßig zu handeln.

Am 28. Mai 2021 gelang es den Ermittlerinnen und Ermittlern – unter Einsatz einer Spezialeinheit des Zollfahndungsamtes Essen –, eine Lagerhalle in Troisdorf zu identifizieren und die Abfahrt eines rumänisch/belgischen LKW-Gespanns zu beobachten, der vermutlich illegale Zigaretten angeliefert hatte. An und in der Halle konnten außerdem weitere Personen und ein Fahrzeug aus Hannover gesichtet werden.

Zollfahndungsamt Essen: Ermittler machen unglaublichen Fund

Als der Lkw abfuhr, hefteten sich die Beamten an seine Fersen. Anschließend erfolgte zeitgleich der Zugriff auf die Halle, den LKW, das Fahrzeug und den Hauptverdächtigen.

In der Halle machte das Zollfahndungsamt Essen einen unglaublichen Fund. Circa 3,3 Millionen Stück unversteuerter und vermutlich gefälschter Markenzigaretten wurden sichergestellt. Fünf in der Halle angetroffene Verdächtige im Alter zwischen 35 und 60 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Zollfahndungsamt Essen: Fahndungserfolg

Der verdächtige Lkw wurde auf einem Rastplatz an der A59 sichergestellt und der 45-jährige moldawische LKW-Fahrer vorläufig festgenommen. In Hamm-Uentrop wurden die Insassen des Fahrzeugs mit einem Kennzeichen aus Hannover festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine Reisetasche mit ca. 200.000 Euro in bar sichergestellt. Bei diesem Geldbetrag handelt es sich mutmaßlich um die Bezahlung für die unversteuerten Zigaretten.

Zollfahndungsamt Essen: In der Lagerhalle wurden gefälschte Markenzigaretten gefunden. Foto: ZFA Essen

In Krefeld wurden der Hauptbeschuldigte aus Tönisvorst zusammen mit seinem „Fahrer“ vorläufig festgenommen. Im Anschluss wurde die Wohnanschrift des Hauptbeschuldigten durchsucht und eine große Menge Parfum sowie zwei Schusswaffen (Gas und Schreckschuss) und weitere Beweismittel sichergestellt.

Zollfahndungsamt Essen: Bei dem Hauptverdächtigen wurden zwei Schusswaffen sichergestellt. Foto: ZFA Essen

Gegen den Hauptbeschuldigten sowie die beiden Verdächtigen aus Hannover wurde durch das Amtsgericht Krefeld Untersuchungshaft angeordnet. Der Steuerschaden der sichergestellten Zigaretten beträgt über 500.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld. (gb)