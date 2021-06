Bonn: Leiche am Rhein versenkt? Polizei auf der Suche nach Männergruppe

Bonn. Was Männer am Ufer des Rheins bei Bonn gemacht haben sollen, ist erschreckend!

Ein Zeuge will sie dabei beobachtet haben, wie sie bei Bonn eine Leiche am Flussufer entsorgt haben soll. Jetzt fahndet die Polizei nach den Männern.

Bonn: Mann will Gruppe bei Entsorgung von Leiche beobachtet haben

Am Donnerstagabend informierte ein Mann aufgeregt die Polizei. Er will gegen 23 Uhr gesehen haben, wie mehrere Männer einen leblosen Körper in einem Müllcontainer entsorgt haben soll.

Bonn: Haben Männer eine Leiche am Rheinufer vergraben? (Symbolfoto) Foto: imago/Michael Gstettenbauer

Unverzüglich machten sich zwei Streifenwagen auf den Weg zum Ort zwischen Römerbad und Rheindorfer Hafen des vermeintlichen Verbrechens. Doch dort fanden sie weder eine Gruppe verdächtiger Personen vor noch einen Abfallcontainer. Die Beamten brachen den Einsatz daraufhin ab.

Bonn: Polizei findet keine Hinweise eines Verbrechens

Bei einer weiteren Befragung des Zeugen bleibt der partout bei seiner Meinung: Mehrere Männer hätten eine Leiche in Nähe des Rheins entsorgt.

Doch auch am Uferbereich und selbst Tauchgänge im Rhein bringen keine weiteren Spuren bezüglich der vermeintlichen Tat zum Vorschein.

Bonn: Ein Mann will eine Gruppe bei der Entsorgung einer Leiche beobachtet haben. Doch die Polizei fidnet von dieser keine Spur. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Bonn: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Daher wendet sich jetzt die Polizei Bonn an die Bevölkerung mit einer Bitte um Mithilfe.

Sollte jemand zwischen Römerbad und Rheindorfer Hafen oder auf dem Leinpfad zwischen Nordbrücke mehrere Männer auf Rollern und anderen Zweirädern oder andere verdächtige Dinge beobachtet haben, soll man sich unter 0228 150 an die Polizei wenden.

