Zoo Zajac: Schock-Nachricht aus Duisburg! Zoohändler tot

Traurige Nachricht aus Duisburg: Norbert Zajac, Betreiber des „Zoo Zajac“, ist gestorben. Eine Mitarbeiterin bestätigt die Nachricht am Donnerstag gegenüber DER WESTEN. Demnach ist Norbert am Dienstagnachmittag (13. Dezember) „kurzfristig“ ins Krankenhaus eingeliefert worden. „Dann ging alles ganz schnell“, sagt eine Sprecherin.

Die genaue Todesursache wollte sie aus Rücksicht auf die Familie nicht mitteilen. Das Geschäft „Zoo Zajac“ am Konrad-Adenauer-Ring in Duisburg ist das größte seiner Art weltweit. Schon mit 13 Jahren machte sich Norbert Zajac mit 200 Wellensittichen einen Namen als Sittich- und Papageienzüchter. Der Betrieb wird jetzt von Norberts Familie weitergeführt.

Zoo Zajac: Fans trauern auf Facebook

Auf Facebook hatte der „Zoo Zajac“ bereits angekündigt, dass die öffentliche Faultierfütterung vorübergehend nicht stattfinden werde: „Leider kann die öffentliche Faultierfütterung vorübergehend nicht stattfinden. Wann ihr Fridolin wieder live bei uns im Geschäft erleben könnt, teilen wir euch selbstverständlich in Kürze mit.“

Unter dem Beitrag trauern bereits etliche Tier-Fans. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Mein Beileid der Familie und viel Kraft.“

„Mein Beileid, viel Kraft der Familie. Im Herzen wird er immer bei uns sein.“

„Mein aufrichtiges Mitgefühl für die Familie. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen unglaublichen Menschen dieses Jahr noch treffen durfte. Ich werde Norbert nie vergessen.“

Tierheim Duisburg und Martin Rütter kritisieren Zoo Zajac

Zuletzt hatte es herbe Kritik am „Zoo Zajac“ gegeben. So nahm Simon Kaumanns, stellvertretender Leiter des Duisburger Tierheims, gegenüber DER WESTEN kein Blatt vor den Mund. „Die Leute kaufen für einige hundert Euro ein Tier bei Zoo Zajac und verlieren schnell das Interesse. Dann landen sie bei uns. Da wird einem schlecht“, so Kaumanns.

Auch Tierschützer wie Martin Rütter zweifeln daran, dass beispielsweise Zoo Zajac genau hinschaue, in welche Hände sie Tiere vermitteln und ob etwa Hundewelpen aus seriösen Bedingungen kommen. Dem hatte Norbert Zajac im Interview mit DER WESTEN vehement widersprochen (mehr hier). Warum Menschen bei Zoo Zajac shoppen gehen, während die Tierheime zum Bersten gefüllt sind, kann Simon Kaumanns nicht nachvollziehen.