Zoo Duisburg: Besucher bei Blick ins Gehege schockverliebt – doch Abschied steht bereits fest

Wenn es im Zoo Duisburg Nachwuchs gibt, dann herrscht unter den Tierpflegern wie Besuchern immer helle Aufregung. Jeder will am liebsten einen Blick auf die Jungtiere erhaschen und ihre ersten Schritte mitverfolgen.

Am Freitag (3. Mai) war es endlich soweit, dass die Besucher zum ersten Mal das neugeborene Zwergflusspferd Mufaro zu sehen bekamen (hier mehr dazu). Das Jungtier erblickte erst am 7. April 2024 das Licht der Welt. Doch zu sehr sollten sich die Besucher nicht in den kleinen Fratz verlieben, denn sein Abschied vom Zoo Duisburg steht bereits fest.

Zoo Duisburg setzt große Hoffnungen in Hippo-Baby

Die Haltung von Zwergflusspferden haben eine lange Tradition im Zoo Duisburg. Seit 1975 gibt es die Hippos bereits am Kaiserberg, 25 Jungtiere sind in dieser Zeit in dem Tierpark aufgewachsen. In der freien Wildbahn gelten Zwergflusspferde zu den stark bedrohten Tierarten.

Auch die Mutter von Mufaro ist im Zoo Duisburg geboren worden und hat bereits viermal für Nachwuchs gesorgt. Mufaro ist nun ihr jüngster Sprössling – und er hat eine ganz besondere Bedeutung in der europäischen Flusspferd-Population. „Bei den kleinen Hippos gibt es akuten Männermangel“, weiß Zootierärztin Dr. Carolin Bunert.

Mufaro-Abschied bereits besiegelt

Deshalb wird in ihn große Hoffnungen gesetzt, dass Mufaro mit Eintritt der Geschlechtsreife eine wichtige Rolle zum Arterhalt beitragen kann. Und während seine Schwestern Nokoko, Jamina und Mudiwa mittlerweile in anderen Zoologischen Gärten leben, soll auch er zukünftig den Zoo Duisburg verlassen.

„Wenn der Abnablungsprozess von Mutter Ayoka einsetzt, wird Mufaro in einem anderen Zoo eine neue Generation Zwergflusspferde gründen. Das wird in etwa zwei Jahren der Fall sein“, erklärt Dr. Bunert.