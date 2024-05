Zoo in NRW: Mitarbeiter machen irren Fund im Gehege – jetzt haben sie nur eine Bitte

So etwas erleben die Mitarbeiter in den NRW-Zoos auch nicht alle Tage…

Nicht nur in vielen privaten Haushalten steht der altbekannte Frühjahrsputz an – wenn sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen, werden auch im Zoo Krefeld (NRW) die Gehege sorgfältig gereinigt. Dabei machten die Mitarbeiter jedoch plötzlich eine irre Entdeckung im Schlamm.

Zoo in NRW: Mitarbeiter mit irrer Entdeckung

Da will man einmal gründlich den Tapirteich säubern – und dann findet man so etwas! „Jetzt haben unsere Azubis bei der Frühjahrsreinigung etwas blinken sehen und es aus dem Schlamm gezogen“, schreibt der Zoo Krefeld auf Facebook. Da haben die Pfleger sicherlich große Augen gemacht!

Denn plötzlich hielten sie einen Ring in den Händen. Und nicht nur irgendeinen Ring – einen Hochzeitsring! Mit eingraviertem Hochzeitsdatum: 22. Juli 2022. Allzu lange ist die Eheschließung also noch nicht her – entsprechend lange kann auch der Ring noch nicht im Tapirteich liegen.

„Wer vermisst seinen Ehering?“, fragt der Zoo Krefeld daher auf Facebook. „Wenn euch der Ring gehört, schreibt bitte eine Email an marketing@zookrefeld.de und gebt den Namen an, der im Ring steht und sendet ein Foto der Heiratsurkunde mit.“ Der Zoo will kein Risiko eingehen: „Wir möchten, dass der Ring auf jeden Fall wieder beim richtigen Menschen landet.“

Traurige Befürchtung

Doch es gibt auch einige Nutzer, die direkt das Schlimmste befürchten. Was, wenn der Ehering nicht verloren gegangen ist – sondern absichtlich in den Tapirteich geworfen wurde? Womöglich, weil sich das Paar bereits getrennt hatte und man nun jedes Erinnerungsstück an die Ehe loswerden möchte?

Doch diese Bedenken wischt der Zoo Krefeld jedoch sofort zur Seite: „Letztes Jahr hatte sich jemand gemeldet, der seinen Ring verloren hatte. Zusammen mit Gärtnern und Handwerkern wurde ein Teil der Brücke am Tapirteich abgebaut und nach dem Ring gesucht. Leider vergeblich.“

Das Problem: Man weiß nicht, ob der nun gefundene Ring jener ist, der im vergangenen Jahr als verloren gemeldet wurde. Denn wie der Zoo Krefeld in den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag selbst zugibt, hat man es damals versäumt, die Kontaktdaten der verzweifelten Eheleute zu notieren.

Es bleibt zu hoffen, dass der Ehering wieder an den richtigen Finger zurückkehrt.