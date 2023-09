Zoo Duisburg lädt ein: Besucher jubeln über freien Eintritt – aber nicht für alle

Freier Eintritt? Diese Nachricht verbreitet der Zoo Duisburg momentan. Kommende Woche ist es wieder so weit, doch nicht jeder kommt in den Genuss des kostenfreien Eintritts.

Wer den Zoo in Duisburg besucht, dem wird schnell klar, dass viele australische Tierarten dort heimisch sind. Deutschlandweit verzeichnet er sogar die meisten Känguruarten, die von den Besuchern bestaunt werden können. Doch das ist nicht alles: Auch Wombats, Emus und natürlich Koalas sind in dem Duisburger Zoo inzwischen zuhause. Anlässlich des Weltkindertags am 20. September, können die australischen Tiere sowie alle andere auch kostenlos besucht werden. Dieses Angebot gilt jedoch nicht für jeden.

Zoo Duisburg: Diese Tiere können am Weltkindertag bestaunt werden

Nur Kinder müssen keinen Eintritt zahlen. Sie können nicht nur die knapp 4.700 Tiere des Zoos bestaunen, auch für Unterhaltung ist gesorgt. Um 14.00 Uhr kann die Seelöwenfütterung beobachtet werden, und gleich im Anschluss um 14.30 und 16.00 Uhr können sich die jungen Besucher einen Platz für die Vorstellung im Delfinarium sichern.

Ruhigere Tiere gibt es im Koala-Haus oder in der Tropenhalle. Für kurze Energieschübe zwischendurch können sich Kinder auf den verschiedenen Spielplätzen austoben. Auch am Weltkindertag schließt der Zoo regulär um 19.00 Uhr seine Pforten. Die Tierhäuser schließen bereits eine halbe Stunde zuvor um 18.30 Uhr. Zudem müssen Kinder unter zwölf Jahre zusammen mit einer Begleitperson kommen.

Wer nicht mit dem Auto, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann nochmal extra sparen, denn Kinder genießen nicht nur freien Eintritt in den Zoo Duisburg, sondern können in der gesamten Stadt und darüber hinaus Busse und Bahnen kostenlos nutzen. Direkt vor dem Eingang des Zoos hält die Linie 901. Sie kann ohne einen weiten Fußweg problemlos für die Anfahrt genutzt werden.