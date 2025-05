Tierpark München muss drastische Maßnahmen ergreifen – „Für Besucher geschlossen“

Über 500 Tierarten beherbergt der Tierpark Hellabrunn in München nach eigenen Angaben. Eine wahnsinnige Menge! Und natürlich hat jeder tierische Bewohner auch seine eigenen individuellen Bedürfnisse, die Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen berücksichtigen müssen.

Genau das ist auch jetzt wieder der Fall. Der Tierpark München muss einen bestimmten Bereich auf dem Zoo-Gelände für Besucher vorläufig schließen, um einigen Tieren die benötigte Privatsphäre zu ermöglichen – eine Maßnahme, die voraussichtlich einige Wochen andauern wird.

Tierpark München muss durchgreifen

Im Frühling blühen nicht nur Wiesen, Blumen und Bäume auf – auch im Tierreich beginnt vielerorts die Brunft- oder Paarungszeit, oder der Nachwuchs erblickt bereits das Licht der Welt. Bei den Schneeeulen werben die Männchen zu Frühlingsbeginn im März um die Gunst der Weibchen („Balz“), und kurz darauf – im Mai – beginnt nach erfolgreicher Partnersuche die Brutzeit. Die dauert dann im Regelfall etwas mehr als 30 Tage.

Doch in dieser Zeit sollte man den Schneeeulen, die in der „Polarwelt“ des Münchner Tierparks wohnen, im besten Fall nicht allzu nahe kommen – gerade als fremder Zoobesucher. Denn wenig überraschend will gerade die Schneeeulen-Mama ihre Eier während der Brutzeit natürlich mit allen Mitteln verteidigen. „In dieser besonderen Zeit werden die eher ruhigen und scheuen Tiere sehr territorial und verjagen jede Art von ‚Eindringling‘ vehement“, warnt daher auch der Tierpark München.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Deshalb haben die Betreiber durchgegriffen: Der Steg an der Trapperhütte bleibt „vorläufig für Besucher und Besucherinnen geschlossen“, teilt der Park im Netz mit. Vor der Anlage könne man die Schneeeulen jedoch weiterhin gut beobachten – aber eben mit dem notwendigen Sicherheitsabstand.

Mehr News:

Wann genau die Vorkehrungen wegen der Brutzeit wieder aufgehoben werden – voraussichtlich wohl gegen Mitte Juni – wird der Tierpark München rechtzeitig mitteilen.