Duisburg: Spaziergänger schlägt Schlangen-Alarm – plötzlich muss die Polizei anrücken

Schlangen-Alarm in Duisburg!

Ein Mann war am Montag (11. September) abends auf der Veilchenstraße in Duisburg unterwegs, als er vor sich eine Schlange erblickte! Panisch wählte er den Notruf.

Duisburg: Panik nach Schlangenfund

Es war gegen 20.30 Uhr, als der 27-jährige Anwohner auf das Reptil traf. Es schlängelte sich über den Gehweg an der Veilchenstraße. Ein 60 Zentimeter langes Ungetüm. Der Duisburger ging erstmal vorsichtshalber auf Abstand und alarmierte die Polizei.

Das könnte dich interessieren: Duisburg: Leichenfund, Großbrand, Strafanzeigen, Investor pleite – was wird aus diesem „Lost Place“?

Auch die Behörden könnten beim Eintreffen nicht mit völliger Sicherheit sagen, ob die Schlange möglicherweise giftig ist. Daher wurde erstmal vom Schlimmsten ausgegangen – und die Polizei sperrte den Gehweg ab.

Giftig oder nicht?

Dann rief man Reptilienexperten des Terra-Zoos in Rheinberg zu Rate, um festzustellen, um welche Art Schlange es sich hier handelte. Die Polizisten schickten den Fachmännern einige Fotos des Tieres – und erhielten glücklicherweise eine Entwarnung.

Schlangenfund in Duisburg Foto: Polizei Duisburg

Bei der Schlange handelte sich um eine Kettennatter – und die ist keinesfalls giftig.

Die Einsatzkräfte konnten das Tier in eine Plastikbox locken und brachten die Natter unverletzt in eine Auffangstation für Reptilien. Doch eine Frage ist noch nicht geklärt.

Mehr Nachrichten aus Duisburg und der Umgebung:

Wo kam die Schlange her? Wer Informationen zum Halter des Tieres besitzt, soll sich unter der 0203/2800 bei der Polizei Duisburg melden.

Duisburg: Tiertafel schlägt Alarm

Eine weitere tierische Geschichte aus Düsseldorf nimmt leider einen viel dramatischeren Verlauf. Überall steigen die Preise – auch bei Tierfutter. Wer sich den Bedarf für sein Haustier nicht mehr leisten kann, kann sich bei der Tiertafel anmelden. Auch in Duisburg gibt es eine solche Einrichtung.

Doch die Tiertafel in Duisburg hat ein massives Problem – und musste nun einen drastischen Entschluss fassen. Wer sich aktuell als neuer Kunde dort anmelden will, wird abgewiesen. Seit Ende August gibt es einen Aufnahmestopp für Neukunden. Warum das so ist, kannst du HIER nachlesen <<<