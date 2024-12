Zoo Duisburg muss Abschied nehmen – auch Besucher müssen stark sein

Gerade einmal fünf Monate. Es ist also noch kein halbes Jahr her, dass der Bewohner in sein neues Zuhause im Zoo Duisburg eingezogen ist. Und damals zeigte sich das Tier neugierig und sorgte für viele strahlende Besucheraugen.

Doch jetzt müssen die Besucher stark sein – Wewak ist gestorben.

Zoo Duisburg: Besucher-Liebling unerwartet gestorben

Mit dieser Nachricht dürfen die Pfleger aus NRW nun bei den zahlreichen Zoo-Besuchern für Schock und Trauer gesorgt haben. So schreibt der Zoo Duisburg auf Facebook und Instagram: „Leider gibt es traurige Nachrichten zum Ende des Jahres: Wir mussten uns von Baumkänguru Wewak verabschieden.“

Weiter teilen sie mit, dass „das Baumkänguru an einer Infektion litt, die sich zu einem Organversagen führte.“ So manchem Zoofreund dürfte diese Meldung schockieren, denn erst kürzlich starben in dem NRW-Zoo zahlreiche Koalas. Gleich fünf Koalas starben unter anderem an Verdauungsproblemen (>> wir berichteten) – ist Wewak jetzt das nächste Opfer?

Nun, nein – der Zoo gab Entwarnung. So betonen die Tierpfleger: „Ein Zusammenhang ist in jedem Fall auszuschließen“. Weiter offenbaren sie: „Wir gehen derzeit davon aus, dass ursächlich eine Übertragung eines Erregers durch den Kot von Wildvögeln erfolgte ist.“ Angesichts dieser traurigen Nachricht ist es verständlich, dass viele Besucher ihr Beileid bekunden.

Zoo Duisburg: Fans bekunden Beileid

So schreibt ein Tier-Fan auf Facebook: „Mein aufrichtiges Beileid zu eurem Verlust. RIP Wewak, komme gut über die Regenbogenbrücke.“ Auch ein weiter User textet: „Das tut mir so leid. RIP Wewak.“ Und auch ein weiter Nutzer meint sichtlich schockiert: „Das tut mir leid für Euch.“

Hier kannst du weiter User-Stimmen lesen:

Doch es gibt zumindest eine gute Nachricht, denn der Zoo Duisburg teilt auch mit, dass „das Koalahaus wieder für die Besucher geöffnet“ ist. Außerdem betonen sie, dass es „den vier verbliebenden Tieren gut“ geht. Kein Wunder, dass sich die Fans freuen – so kommentieren viele, dass sie sich auf ihren nächsten Besuch freuen.