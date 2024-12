Zoo Duisburg: Pfleger beobachtet unglaubliches Schauspiel – dann muss die Ärztin kommen

Große Szenen im Zoo Duisburg. Ein Pfleger konnte seinen Augen kaum glauben, als er in das Gehege der Bongo-Antilope blickte. Nur kurze Zeit später musste jedoch eine Tierärztin die Tiere untersuchen, um sicherzustellen, dass diese sich gut erholt haben.

Der Revierleiter Nico Lohstroh war überglücklich, als er diese Szenen im Zoo Duisburg beobachten konnte. Im Gehege der Bongo-Antilopen brachte nämlich Bongo-Weibchen Uzuri am Donnerstag (19. Dezember) ihren Nachwuchs zur Welt. Lohstroh beobachtete dieses kleine Wunder rund 50 Minuten aus einer sicheren Entfernung, um das Tier nicht zu stören.

Zoo Duisburg: Jede Geburt ist ein kleines Wunder

Der Revierleiter aus dem Zoo Duisburg berichtet: „Jede Geburt ist ein kleines Wunder. Hautnah dabei zu sein und zu sehen, wie ein Jungtier auf die Welt kommt, ist großartig und ein außergewöhnlicher Moment“. Das Jungtier Najuma konnte bereits nach einigen Tagen im Stall die Außenanlage und die Artgenossen kennenlernen.

Wie der Zoo Duisburg auf Facebook berichtet, untersuchte kurz nach der Geburt auch eine Tierärztin das Jungtier. Die Zootierärztin Dr. Carolin Bunert erklärt: „Im Rahmen der Jungtiervisite ist ein allgemeiner Vitalcheck durchgeführt worden. Dabei wurden Herz und Lunge abgehorcht, das Maul kontrolliert und das Geschlecht bestimmt“. Bunert hat gute Nachrichten, denn „Das Jungtier ist fit, munter und gesund“.

Es ist bereits der zweite Nachwuchs des siebenjährigen Bongo-Weibchens Uzuri und diese scheint in jeder Hinsicht in ihrer Mutterrolle aufzugehen. Revierleiter Lohstroh berichtet: „Uzuri kümmert sich rührend um die Kleine und hat alles im Blick“. Die Geburt Duisburg hat jedoch auch außerhalb des Zoos eine große Bedeutung, denn Bongo-Antilopen sind vom Aussterben bedroht.

In freier Natur gibt es nur noch 70 bis 80 Tiere

„Im ursprünglichen Lebensraum gelten die Waldantilopen aus Afrika als vom Aussterben bedroht“, erklärt der Zoo Duisburg. Mittlerweile tauchen die Tiere in der freien Natur nur noch in einem kleinen Gebiet in Kenia auf. Da sie ihren Lebensraum jedoch immer weiter verlieren, ist die Tierart vom Aussterben bedroht und steht sogar auf der „Roten Liste“.

Laut einer Schätzung soll es nur noch 70 bis 80 ostafrikanische Bongo-Antilopen in Kenia geben, die Tierart steht also kurz vor dem Aussterben. Um die Tiere jedoch noch zu retten, gibt es mehrere Zuchtprogramme in den verschiedenen Zoos. Daher freut man sich über jede Geburt, wie die von Jungtier Najuma im Zoo Duisburg, denn jedes neue Tier schützt die Bongo-Antilope davor, ausgerottet zu werden.