Zoo Duisburg: Schock Nachricht! Drei Todesfälle versetzen Pfleger und Besucher in „tiefe Trauer“

Was für schreckliche Nachrichten aus dem Zoo Duisburg! Am Montag (4. November) mussten die Mitarbeiter den Tod von drei Tieren verkünden. Sie gehörten zu den absoluten Besucher-Lieblingen und werden schon jetzt unheimlich vermisst.

Doch damit nicht genug der schlechten Botschaften. Weitere Tiere zeigen ebenfalls Symptome. Die Pfleger stehen im engen Austausch mit Experten, um wenigstens diese Tiere zu retten. Vorab gab es noch gute Nachrichten im Zoo Duisburg (hier mehr dazu).

Zoo Duisburg: Schock Nachricht! Drei Todesfälle sorgen für Trauer

Der Zoo in NRW teilte am Montag (4. November) die traurigen Nachrichten auf der eigenen Facebookseite mit: „Der Zoo Duisburg und alle seine Mitarbeiter:innen sind in tiefer Trauer. Bei uns sind drei Koalas verstorben.“ Dazu gehören das Männchen Tinaroo, das Weibchen Gooni und ein elf Monate altes Jungtier. Sie alle litten an einer Erkrankung des Magen-Darm-Traktes. Dieser sei gerade bei Koalas sehr empfindlich. Da sie sich ausschließlich von Eukalyptus ernähren und Milliarden Bakterien benötigt werden, um die Pflanze zu verdauen. Bei einer nicht ausbalancierten Darmflora kann es dann schnell zu Verdauungsproblemen kommen. Tinaroo litt laut Angaben an einer Magenentleerungsstörung, Gooni und das Jungtier an einer sogenannten Verschiebung des Mikrobioms.

Dazu heißt es vom Zoo Duisburg: „Dass es bei Jungtieren wie bei ausgewachsenen Koalas zu einer Verschiebung des Mikrobioms kommen kann, ist wissenschaftlich lange bekannt. Die Gründe hierfür können vielfältig sein, eine Therapie betroffener Tiere ist sehr schwierig.“

Zwei weitere Koalas sind erkrankt

Natürlich wurde alles getan, um die drei noch zu retten. Leider waren alle Bemühungen vergebens. Aktuell weisen auch zwei weitere Koalas ähnliche Krankheitssymptome auf. Der Zoo Duisburg steht daher in engem Kontakt zu Koala-Experten in Australien. Die Tiere werden engmaschig kontrolliert und intensiv behandelt. Wir hoffen für sie nur das Beste!

Auch die Besucher sind geschockt und posten ihre besten Wünsche unter dem Beitrag. Hier heißt es unter anderem: „Das tut mir unendlich leid. Für die anderen Schätze sind die Daumen ganz fest gedrückt“ oder auch „Ruhet in Frieden, kleine Stupsnasen und mein herzliches Beileid an das Pflegerteam des Koalahauses“. Um den erkrankten Tiere Ruhe zu gönnen, ist derzeit das Koalahaus im Zoo Duisburg geschlossen.