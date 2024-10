Zoo in NRW gibt wichtige Änderung bekannt – auch andere Tierparks betroffen

Es fängt schon mit der Autofahrt an, klar, dass die Aufregung steigt, wenn man die großen Tore des Zielortes sieht. Dann reiht man sich in die lange Schlange ein und kann endlich die Tore eines Zoos in NRW hinter sich lassen. Ein solcher Ausflug ist nicht nur für große Tierfreunde ein Highlight – vor allem Kinderaugen werden dabei zum Leuchten gebracht.

Doch nun sorgen gleich mehrere Zoos in NRW für überraschte Gesichter. Sie ändern jetzt ein wichtiges Detail. Jetzt müssen Besucher aufpassen, dass ihr Ausflug nicht zur tränenreichen Enttäuschung wird.

NRW: Zoos überraschen mit großer Änderung

Ob Tiger, Löwen, Ziegen oder auch mal ein leckerer Imbiss – ein Zoobesuch ist für viele Menschen ein ganz besonderes Erlebnis. Kein Wunder, schließlich kann man die Tiere aus nächster Nähe betrachten und erhält oft auch wichtige Informationen über deren Artenschutz und Haltung.

Doch künftig will der Besuch gut geplant sein, denn viele Zoos ändern jetzt ihre Öffnungszeiten. Der Grund? Den hat der Grüne Zoo in Wuppertal verraten. So schreibt der Tierpark auf seiner offiziellen Facebookseite: „Mit der Umstellung der Uhren auf die Winterzeit ändern sich auch unsere Öffnungszeiten.“ Weiter hieß es: „Ab Sonntag, den 27.10.24 haben wir täglich von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr für euch geöffnet. Die Tierhäuser schließen bereits um 16.45 Uhr.“

Zeitliche Veränderung: Hier müssen sie aufpassen

Mit dieser Zeitumstellung steht der Zoo nicht allein, auch andere Parks in ganz NRW schließen sich dieser Entscheidung an. So hat der Zoo Duisburg vom 31. Oktober bis Februar bis 16:30 Uhr geöffnet. Die Tierhäuser schließen allerdings bereits ab 16:00 Uhr. Damit ist die Liste der Zoos aber noch nicht zu Ende – hier findest du einige Tierparks mit geänderten Öffnungszeiten:

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen: Ab dem 01. November bis zum 30. Dezember ⇾ Öffnungszeiten: 10:00 – 17:00 Uhr

Zoo Dortmund: Vom 01. November – 29. Februar ⇾ Öffnungszeiten von 09:00 bis 16:30 Uhr (Kassenschluss bereits um 16:00 Uhr)

Also lieber zweimal auf die Uhr schauen, bevor man vor verschlossenen Türen steht.