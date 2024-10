Zoo Duisburg verkündet Hammer – Besucher mussten monatelang darauf warten: „Endlich“

Ganze 15 Monate hat es gedauert – ein Jahr und drei Monate. Einen mittleren sechsstelligen Betrag hat es gekostet. Und jetzt ist es endlich soweit!

Der Zoo Duisburg kann seinen Besuchern endlich ein neues Highlight bieten: Die neue Anlage für die Brillenpinguine ist eröffnet!

Zoo Duisburg mit großer Verkündung

Das neue Zuhause der Publikumslieblinge soll einen „Mehrwert für Mensch und Tier“ bieten, wie der Zoo Duisburg am Donnerstag (24. Oktober) mitteilte. Die umgebaute Anlage soll an die Küsten Südafrikas, den ursprünglichen Lebensraum der Tiere, erinnern und ist mit großen Felsblöcken und niedrig wachsenden Pflanzen ausgestattet. „Von einem drei Meter hohen Felsaufbau rauscht Wasser in die Tiefe, schlängelt sich durch einen Bach und mündet im Wasserareal des neuen Lebensraumes“, beschreibt der Zoo das Pinguin-Gehege.

Durch eine Unterwasserscheibe können Besucher den Pinguinen im kühlen Nass zusehen – und auch ein neuer Steg bietet beste Beobachtungsmöglichkeiten. „Die Pinguin-Anlage ist nicht nur ein weiteres Highlight für die Zoobesucher, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz. Durch unser Engagement stärken wir die Institution Zoo Duisburg als wichtige Bildungs- und Freizeiteinrichtung mit Strahlkraft über die Region hinaus“, freut sich Dr. Joachim Bonn, Chef der Duisburger Sparkasse, die das Projekt mitfinanzierte.

Brillenpinguine vom Aussterben bedroht

Dem Zoo liegt das Wohlergehen der Brillenpinguine sehr am Herzen. Klar, so ist es mit allen Tieren im Park – aber bei den Frackträgern ist die Lage besonders ernst. Denn Brillenpinguine sind vom Aussterben bedroht, ihr Bestand gilt als „stark gefährdet“. Experten schätzen die Zahl der wildlebenden Brutpaare auf lediglich 20.000. Der Zoo Duisburg ist sich daher der besonderen Verantwortung bewusst, die die Haltung und die Aufzucht der Brillenpinguine mit sich bringt.

Und auch bei den Besuchern löst die Eröffnung der neuen Anlage Begeisterung aus. Unter der Ankündigung auf Facebook melden sich die Duisburger Zoo-Fans sofort zu Wort. „Endlich haben meine Lieblingstiere auch im Duisburger Zoo einen schönen Ort zum leben“, freut sich beispielsweise ein Nutzer.