Zoo Duisburg startet Gratis-Angebot – Besucher müssen nur DAS mitbringen

Der Zoo Duisburg hat für seine Besucher ein neues Angebot am Start. Eine Sache musst du dafür jedoch mitbringen.

Im Zoo Duisburg gibt es allerhand Tiere zu entdecken. Doch in Zukunft kannst du diese nicht mehr nur sehen, sondern auch hören – und zwar in Form von Tiergeschichten. Der Tierpark gab ein neues Angebot auf seiner Facebook-Seite bekannt. Um das Angebot wahrnehmen zu können, musst du allerdings ein Smartphone mitbringen.

Zoo Duisburg startet Audio-Ralley

„Ab sofort könnt ihr unseren Tiergeschichten lauschen: Unsere Audio-Rallye begleitet euch durch die Tierhäuser. Das Angebot ist für die ganze Familie geeignet und bietet besondere Eindrücke in unsere Tierwelt“, heißt es in dem Facebook-Post.

Abscannen, zuhören, mit rätseln – die Audio-Rallye funktioniert so: Zuerst einmal benötigst du ein internetfähiges Smartphone, mit dem QR-Codes abgescannt werden können. Zudem empfiehlt der Zoo Duisburg das Mitbringen von Kopfhörern. In der ersten von mehreren geplanten Audio-Rallyes geht es in ausgewählte Tierhäuser. Der Zoo hat im Vorfeld einige Fakten und Informationen über verschiedene Tierarten vertont.

Zoo Duisburg plant weitere Hörspiele

Am Ende der insgesamt zwölf Geschichten warten Fragen auf dich, die es allein oder gemeinsam zu lösen gilt. „Unser Ziel ist es, unseren Gästen mit dem Audio-Rätsel auf unterhaltsame und unterschwellige Weise Wissenswertes über verschiedene Tierarten und biologische Zusammenhänge zu vermitteln. Dabei gibt es zwei Schwierigkeitsstufen – für kleine und große Entdecker. So ist für jeden etwas dabei.“

Neben einem Besuch bei den Giraffen, Seekühen und Koalas führt die erste Audio-Rallye unter anderem zum Aquarium, der Leguaninsel und zu den heimischen Raubtieren. Im Laufe des Jahres will der Zoo weitere Hörspiele ins Programm bringen.