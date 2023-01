Zoo Duisburg: Besucher bei diesem Anblick platt – „Wahnsinn!“

Täglich bekommen die Besucher im Zoo Duisburg Anblicke geboten, die sie zum Staunen bringen. Schließlich ist die Artenvielfalt in dem Park für kleine Gäste ebenso faszinierend wie für die älteren Begleitungen.

In den vergangenen Wochen wurde es allerdings auch für die Mitarbeiter im Zoo Duisburg spannend. Stolz präsentiert das Team das Ergebnis ihrer wochenlangen Arbeit mit den tierischen Bewohnern.

Zoo Duisburg stand vor einer Mammutaufgabe

Jeder, der einen eigenen Betrieb hat oder in einem arbeitet, wird es kennen: die Inventur. Während einige die Bestandsaufnahme zum Jahresende als lästig empfinden, ging es im Zoo Duisburg hoch her. Schließlich muss auch dort die Anzahl der Tiere genau dokumentiert werden – und das war in dem Betrieb gar nicht so einfach. Auf Facebook schildern die Tierpfleger, worauf es bei der Inventur der Lebewesen vor allem ankommt.

„Kleine, besonders flinke oder gut getarnte Tiere werden gleich mehrfach gezählt. So im Aquarium: Über mehrere Tage und in festgelegten Intervallen wird der Bestand in den einzelnen Anlagen erfasst. Auch Fotos kommen hierbei zur Hilfe, um jedes einzelne Individuum aus den Fischschwärmen zu dokumentieren.“

„Sind alle Tiere gezählt, vergleichen die Zoolog:innen die gesammelten Daten mit den Aufzeichnungen, die das ganze Jahr über gemacht werden. Denn täglich hält das Zoo-Team fest, welche Tiere geboren, verstorben, angekommen oder abgereist sind“, heißt es in dem Beitrag.

Zoo Duisburg-Besucher können es kaum glauben

Pünktlich zum Jahreswechsel gelang es dem Personal, die Aufgabe zu bewältigen. Den Besuchern präsentiert der Zoo das stolze Ergebnis: „Bei uns leben fast 5.000 Tiere aus 369 Arten.“ Die Gäste scheinen nicht nur von diesen Zahlen, sondern auch von dem Engagement der Pfleger beeindruckt zu sein. „Boah! Wahnsinn! Da hattet ihr aber was zu tun“, kommentiert jemand auf Facebook. Eine andere Tierliebhaberin bietet sich direkt für die kommende Inventur an: „Ich zähle gerne die Faultiere“, schreibt sie scherzhaft.