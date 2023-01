Zoo Zajac in Duisburg: Witwe des Inhabers verrät, wie es weitergeht – „Musste gerade weinen“

Wie geht es weiter mit Zoo Zajac? Diese Frage haben sich nach dem plötzlichen Tod von Norbert Zajac viele seiner Fans gestellt. Der Chef der Duisburger Zoohandlung wurde am 13. Dezember unerwartet aus dem Leben gerissen. Die Nachricht sorgte über die Grenzen von Duisburg hinaus für große Bestürzung.

Schließlich war Norbert Zajac nicht nur das Gesicht des gewaltigen Zoofach-Geschäfts. Auch im Internet hatte der Duisburger sich ein Imperium aufgebaut. Nun hat sich Witwe Jutta Zajac endgültig zur Zukunft seines Vermächtnisses geäußert.

Zoo Zajac in Duisburg: So geht es weiter

Nach mehr als einem Monat der Trauer wendet sich Jutta Zajac bei Youtube an die Fans des verstorbenen Inhabers: „Hallo Fans“, beginnt sie den kurzen Clip mit der Begrüßung, die auch Norbert Zajac gerne gewählt hatte. Sie stellt klar: „Unser Team dreht weiter.“

Die Kanäle bei Tiktok, Instagram und Facebook würden genauso weiter bespielt wie der erfolgreiche Youtube-Kanal mit 299.000 Abonnenten. Tierfreunde könnten sich darauf einstellen, dass auch in Zukunft immer dienstags (8 Uhr) und samstags (18 Uhr) ein neues Video gepostet werde. „Ich hoffe, ihr guckt alle und wir freuen uns auf euch.“

Zoo Zajac: „Ich musste gerade weinen“

Viele Fans ziehen den Hut davor, dass Jutta Zajac sich nach dem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit wendet. „Ich musste gerade weinen. Die Nachricht kam so plötzlich und ich hab das auch schon durch. Mein Lebensgefährte starb vor 2 Jahren auch plötzlich und ich fühle unheimlich mit. Wie stark sie da steht und das mitteilt“, schreibt eine Frau in den Kommentaren. „Meinen Respekt dafür, dass du in dieser schwierigen Situation das Zepter in die Hand nimmst. Ich glaube das es ganz in seinem Sinne gewesen wäre, das sein Lebenstraum so fortgeführt wird, wie er es hinterlassen hat“, pflichtet ihr ein anderer Zoo-Zajac-Fan bei.

Nach dem Tod von Norbert Zajac hatte sich die Familie dazu entschieden, bereits vorproduzierte Videos zu veröffentlichen. Seine letzten Worte sollten viele Menschen tief berühren (mehr hier). Für Tierschützer war der Duisburger jedoch ein rotes Tuch. Einer von ihnen formulierte nach seinem Tod eine deutliche Forderung.