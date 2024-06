Zoo Duisburg verspricht Besuchern Rabatt – aber nur unter einer Bedingung

Spätestens nach dem ersten Spiel der Deutschen am Freitag (14. Juni) ist Fußball-Deutschland im EM-Fieber. Die deutsche Nationalmannschaft gewann gegen Schottland deutlich mit 5:1. Millionen Deutsche verfolgten das Spiel live vor dem Fernseher oder beim Public Viewing. Passend zu dieser Stimmung hat sich der Zoo Duisburg etwas Besonderes einfallen lassen.

Wer sich eine Jahreskarte für den beliebten Zoo kaufen möchte, kann sich über diese Aktion besonders freuen. Besucher können den ein oder anderen Euro sparen!

Zoo Duisburg: Einzigartige Aktion zur EM 2024

„Passend zur EM gibt es eine Rabatt-Aktion für Jahreskarten“, kündigen die Verantwortlichen des Zoos an. Und diese Rabattaktion sieht so aus: Für jedes Tor, das die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase schießt, gibt es einen Euro Rabatt beim Kauf oder der Verlängerung der eigenen Dauerkarte im Zoo. Das Angebot gilt immer am Tag nach dem jeweiligen Spiel der DFB-Elf.

Wer also schnell war und direkt am Samstag nach dem ersten Spiel der Nationalmannschaft in den Duisburger Zoo kam, konnte sich einen Rabatt von fünf Euro sichern. Ob sich diese Summe bei den nächsten Spielen wiederholen lässt? Die nächste Chance hat Deutschland am Mittwoch (19. Juni) gegen Ungarn und am Sonntag (21. Juni) gegen die Schweiz. Der Rabatt kann ausschließlich beim Besucherservice des Zoos in der Zeit von 10.00 bis 17.30 Uhr eingelöst werden. Ein Grund mehr, bei den Spielen mitzufiebern!

Das ist nicht das einzige Angebot, das der Zoo Duisburg passend zur Europameisterschaft macht. Natürlich gibt es auch ein tierisches Orakel, das versuchen wird, die Sieger der Deutschland-Spiele zu ermitteln. Ausgerechnet ein Nasenbär – die Tiere sind schließlich für ihre Neugier bekannt – wird versuchen, den Sieger vor den Fußballspielen zu ermitteln. Mehr dazu in diesem Artikel.