Zoo Duisburg nicht wiederzuerkennen – so haben Besucher die Gehege noch nie gesehen

Der Zoo Duisburg ist eines der beliebtesten Ausflugsziele im Ruhrgebiet und Umgebung. Fast 5.000 Tiere aus aller Welt leben hier – von Elefanten über Affen bis hin zum berühmten Koala-Haus. Nicht nur die Kleinen freuen sich über die Tiere. Auch die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern, wie sie als Kinder durch den Park gelaufen sind.

Schließlich gibt es den Duisburger Zoo schon seit vielen, vielen Jahren. Seit 90 Jahren, um genau zu sein, und genau das wird jetzt gefeiert! Zu diesem Anlass sind ganz besondere Einblicke erschienen.

Zoo Duisburg feiert 90-jähriges Jubiläum

Im Mai 1934 wurde der Tierpark am Kaiserberg gegründet. Passend zum Jubiläum blickt das Zoo-Team auf die bewegende Vergangenheit zurück. „Aus dem damals kleinen und regionalen Park ist im Laufe der Geschichte ein namhafter Zoo mit vielerlei Expertise geworden, der die Weichen für die Zukunft stellt“, schreiben die Verantwortlichen. Der Zoo sei ein Ort der Begegnung zwischen Tier und Mensch, ein Ort des Lernens und insbesondere ein Ort, wo Artenschutz und Tierliebe jeden Tag gelebt werden.

Passend zum Jubiläum hat der Zoo Duisburg Einblicke veröffentlicht, die so sicher noch nicht oft zu sehen waren. Viele kennen die Riesenotter aus ihrem heutigen Gehege. Doch wie lebten sie früher?

Ein Blick in den Zoo Duisburg vor 90 Jahren. Foto: Zoo Duisburg

Große Zuchterfolge

In seiner 90-jährigen Zoogeschichte gelang dem Zoo-Team eine Vielzahl von Tiergeburten. So züchtete der Zoo weltweit zum ersten Mal Piranhas und Gelbe Anakondas nach. Auch auf den Neubau von verschiedenen Tieranlagen in der Vergangenheit blicken die Verantwortlichen stolz zurück. So entstand das seinerzeit größte Affenhaus der Welt 1962 am Kaiserberg. Außerdem eröffnete im Jahr in Duisburg das erste Delfinarium als Traglufthalle.

Das Zukunftskonzept „Masterplan“ gibt die zukünftige strategische Ausrichtung des Zoos vor. So wird im Rahmen des Masterplans auch die Anlage der Kalifornischen Seelöwen für rund 5,8 Millionen Euro grundlegend modernisiert. Gleichzeitig entsteht eine neue Anlage für die Brillenpinguine des Zoos.