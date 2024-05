Zoo Duisburg zeigt bewegende Fotos: Koala-Fans voller Trauer – „Ein großer Verlust“

Der Zoo Duisburg ist eines der beliebtesten Ausflugsziele im Ruhrgebiet. Ein ganz besonderes Highlight stellt die Haltung der Koalas dar. Seit nunmehr drei Jahrzehnten leben die niedlichen Beuteltiere aus Australien am Kaiserberg und haben sich zu einem echten Aushängeschild des Tierparks entwickelt.

Doch hinter den Kulissen hat es eine bedeutsame Veränderung gegeben, die viele Koala-Fans bis heute traurig stimmt. Das machen die Kommentare unter einem aktuellen Facebook-Post des Zoo Duisburg deutlich.

Zoo Duisburg erinnert an 30 Jahre Koala-Zucht

Am 23. Mai veröffentlichte der Zoo Duisburg auf Facebook historische Aufnahmen seiner Koalas und erinnerte damit an den 30. Jahrestag ihrer Ankunft am 24. Mai 1994. Die Bilder zeigen unter anderem die ersten flauschigen Bewohner: „Kambara“ und „Blinky Bill“ hießen sie. Aus San Diego kamen sie ins Ruhrgebiet. Es waren die ersten Koalas überhaupt in einem deutschen Zoo.

Doch in den Kommentaren unter dem Facebook-Zoo kommt nicht nur Freude auf. Sie spiegeln auch eine andere Stimmung wider. Besucher und Fans erinnern an Mario Chindemi, der bis 2023 die Koalas im Zoo Duisburg betreute. Die Beiträge zeugen nicht nur von Bewunderung und Dankbarkeit, sondern auch von Trauer. „Danke, Mario Chindemi, auch wenn du nicht mehr da bist. Aber Du hast den größten Teil dazu beigetragen. Das sollte der Zoo Duisburg mal nicht vergessen“, schreibt ein Nutzer und betont: „Ohne Mario wäre es gar nicht so weit gekommen.“

Koala-Fans vermissen Tierpfleger Mario Chindemi

Mario Chindemi, so wird aus den Kommentaren ersichtlich, hat nicht nur tagsüber, sondern zur Not auch nachts die Fürsorge für die Tiere übernommen. „Ich hatte das Glück, ihn ein paar Mal persönlich zu treffen“, schreibt eine Nutzerin. „Er hat sich immer ein paar Minuten Zeit genommen, um meinem Sohn sämtliche Fragen zu beantworten.“

Der Zoo Duisburg steht trotz Chindemis Weggang natürlich nicht ohne Expertise da und die Koalas bleiben weiterhin eine Attraktion für Besucher. Allerdings weisen viele Fans darauf hin, was Mario Chindemi für die Einrichtung geleistet hat. „Ein großer Verlust für den Zoo“, kommentiert ein User. Eine andere Nutzerin ergänzt: „Ohne Mario Chindemi läuft es gefühlt nicht mehr so gut.“ Und wiederum eine andere Nutzerin postet diese Erinnerung: „Ich war häufig beim Wiegen dabei. Herr Mario hat immer sehr schön alles dabei erklärt. Es ist schade, dass er nicht mehr da ist.“

Mario Chindemi hatte den Zoo Duisburg im Sommer 2023 auf eigenen Wunsch verlassen, um in der Wilhelma in Stuttgart eine ganz neue Koala-Haltung aufzubauen. Wie sehr der gebürtige Duisburger seinen Fans in der Heimat fehlt, ist jetzt noch einmal deutlich geworden.