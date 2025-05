Duisburg: Eine halbe Tonne! Unfassbar, was Diebe aus dem Kant-Park gestohlen haben

Duisburg ist geschockt: Eine beliebte Skulptur wurde aus dem Kant-Park gestohlen.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Hast du etwas gesehen?

Duisburg: Unbekannte stellen Bronzeskulptur – Polizei ermittelt

In den vergangenen Tagen (Dienstag, der 29., bis Mittwoch, der 30. April, gegen 10:30 Uhr) haben Unbekannte die Bronzeskulptur „Egypt/Ägypten“ aus dem Immanuel-Kant-Park (Tonhallenstraße) gestohlen. Das ist ein Schock – immerhin wurde die 4,30 Meter große Skulptur als Auftragsarbeit speziell für das Museum in Duisburg konzipiert.

Dort wurde sie nicht etwa hinter Glas und Mauern gesperrt, sondern zusammen mit 39 weiteren Skulpturen in einem öffentlichen Park ausgestellt. Und das, obwohl sie „zu den bedeutenden Werken der Sammlung gehört.“ Dabei hatte die Hand nicht nur einen ästhetischen Nutzen, sondern war auch ein Lebens- und Spielobjekt für die Menschen aus NRW.

„Die überlebensgroße Hand hat sich im Laufe der Jahre zu einer beliebten Sitz- und Spielfläche für Kinder entwickelt“, erklärt so eine Museumssprecherin aus Duisburg. Nun wurde die 500 Kilogramm schwere Bronzehand im Wert des unteren sechsstelligen Bereichs gestohlen. „Vermutlich sind die Täter mit einem Lkw oder einem Fahrzeug mit großer Ladefläche angereist“, teilte die Polizei mit.

Anwohner geschockt: „Fassungslos“

Die Polizei ist jetzt auf Zeugenhinweise angewiesen. Ob die riesige Skulptur in ihrer jetzigen Form überhaupt zum Weiterverkauf angeboten wird, ist völlig unklar, so eine Polizeisprecherin laut des „Monopol Magazin“. Sie fügte hinzu, dass es die Befürchtung gebe, dass hinter der Tat Metalldiebe stecken. Ihnen würden es lediglich um das Material geht. In diesem Fall würden die Täter die überdimensionale Hand wohl einschmelzen.

Eines ist schon jetzt klar: Die Anwohner aus Duisburg drücken die Daumen, dass die Skulptur schnell wieder gefunden wird. Doch nicht nur das. Sie sind wütend – und vor allem sprachlos. So schreib eine Userin auf Facebook: „Es macht mich sprachlos, fassungslos und gleichzeitig wütend, was in dieser Stadt passiert und keiner macht was.“

Auch eine andere Nutzerin aus Duisburg fragt sich: „Was stimmt mit all diesen Menschen nicht?“