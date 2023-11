Zoo Duisburg: Mega-Spar-Angebot – aber Besucher müssen schnell sein

Erst kürzlich meldeten sich die Tierpfleger aus dem Zoo Duisburg mit einer besorgniserregenden Meldung zu Wort. Denn so süß und niedlich wie viele der Tiere erscheinen, sind sie nicht immer. Vor allem vor den Fossas müssen sich die Pfleger nämlich gehörig in Acht nehmen. Was die bedrohte Tierart aus Madagaskar so unberechenbar macht, das liest du hier >>>.

Nun sorgt der Zoo Duisburg erneut für Puls bei den Besuchern. Denn jetzt haut der Revierpark ein Hammer-Angebot raus, dass einem die Sprache verschlägt. Besucher können dabei ordentlich sparen. Aber Achtung: Du musst dich beeilen, um es noch zu ergattern!

Zoo Duisburg haut Hammer-Angebot raus!

In dieser Woche kann man sparen, wohin man auch blickt. Denn mittlerweile wird der Black Friday nicht nur an einem Tag zelebriert, sondern geht bei vielen Unternehmen in die Verlängerung. Ganze Black Weeks werden vielerorts veranstaltet – und die wird sogar noch häufig mit dem Cyber Monday beziehungsweise einer Cyber Week gekrönt.

Auch im Zoo Duisburg beteiligt man sich in diesem Jahr am Black Friday und lockt mit einem irren Spar-Angebot. Wer schon länger mit dem Gedanken spielte, sich eine Jahreskarte für den Revierzoo zu besorgen, der könnte jetzt hellhörig werden. Denn der Zoo haut jetzt ein irres Spar-Angebot raus! Beim Kauf einer Jahreskarte können Besucher satte 15 Prozent sparen. Doch es gibt einen großen Haken.

Besucher müssen sich ranhalten

Denn während die Konkurrenz mit ihren Spar-Angeboten zum Teil noch in die Verlängerung geht, kannst du beim Zoo Duisburg tatsächlich nur am Black Friday selbst Geld sparen. Dieser fällt in diesem Jahr auf Freitag, den 24. November.

Wer also eine der begehrten Jahreskarten ergattern will, muss sich beeilen. Doch trotz der kurzen Angebotsdauer gibt’s für die Besucher kein Halten mehr. „Super Aktion“, kann so etwa einer seine Begeisterung in der Kommentarspalte nicht zurück halten. „Wie kann man das Angebot wahrnehmen?“, will ein anderer wissen. Bleibt zu hoffen, dass der Besucher schnell eine Antwort auf seine Frage bekommt, bevor er das Mega-Spar-Angebot am Ende noch verpasst.