Zoo Duisburg: Irre Szenen im Gehege! Mitarbeiter springen plötzlich ins Becken

Eine Regel wird im Zoo Duisburg ganz groß geschrieben: Besucher haben im Tiergehege nichts zu suche - außer natürlich im Streichelzoo.

Rein in die Gehge dürfen nur die Tierpfleger, um die Bewohner zu versorgen und das Gelände zu pflegen. Aus einem ganz anderen Grund jedoch begaben sich zuletzt Mitarbeiter des Zoo Duisburg in ein Gehege. Denn sie stürzten sich einfach in ein großes Wasserbecken!

Zoo Duisburg: DIESES Video aus einem Gehege macht gerade die Runde

Der Zoo Duisburg ist eigentlich schon spät dran. Denn vor den Tierpflegern stürzten sich bereits etliche andere Zoo-Mitarbeiter aus anderen Städten ins kalte Nass der Tierparks. Der Zoo Zürich hat unter dem Hashtag #TEICHCHALLENGE einen großen Internet-Hit gelandet.

Ähnlich wie bei der „Ice Bucket Challenge“, die im Sommer 2014 viral ging und für eine Abkühlung sorgte, sind nun die Zoo-Mitarbeiter dran. Zur Erinnerung: damals nominierten sich Menschen gegenseitig, sich einen Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf zu schütten. Bei der #TEICHCHALLENGE sollen die Tierpfleger ins Wasser springen – ihrer Kreativität ist dabei keine Grenzen gesetzt. Der Zoo Krefeld hat nun den Zoo Duisburg herausgefordert.

Im Wassergehe der Seehunde bekommen die Tiere auf einmal Besuch von ihren Tierpflegern. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa | Federico Gambarini

Zoo Duisburg begeistert mit Video

Bei Facebook haben sie ihre Schuld jetzt erbracht. Die einen schwimmen auf einem Plastikdelphin, andere planschen mit Schwimmflügeln im Wasser während wieder andere den Sprung ins Seehund-Becken wagen.

Ganz wichtig dabei natürlich: Die Tierpfleger gingen natürlich nur dort ins Wasser, wo die Tiere nicht gestört wurden oder zu dem Zeitpunkt gar nicht in der Anlage waren.

