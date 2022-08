Zoo Duisburg: Besucher in heller Aufregung – endlich ist DAS wieder möglich! „Freut mich riesig“

Gute Nachrichten für Besucher des Zoo Duisburg.

Denn nun kann der Zoo Duisburg endlich verkünden, dass eine beliebte Attraktion wieder von den Gästen besucht werden kann.

Zoo Duisburg: Besucher in heller Aufregung

Wie der Zoo über Facebook verkündet, sind die Sanierungsarbeiten an dem Chinesischen Garten inzwischen größtenteils abgeschlossen. „Die Tore des Chinesischen Gartens sind ab sofort wieder für euren Besuch geöffnet“, heißt es in der Mitteilung. Im Jahr 1988 war der Garten als ein Geschenk der Partnerstadt Wuhan errichtet worden. Alle verwendeten Materialien stammten aus China. Nun, im 40. Jahr der Städtepartnerschaft, hat er eine umfassende Sanierung bekommen.

Das ist der Zoo Duisburg:

Gegründet 1934, rund 9.400 Tiere im Zoo Duisburg

Bekannt u.a. für sein Delfinarium

Artenschwerpunkte: Koalas, Fossa, Wombats, Große Tümmler

rund eine Million Besucher pro Jahr

Die Sanierung war nötig geworden, da der Zahn der Zeit deutlich an der Attraktion genagt hatte. So wurden etwa schadhafte Stellen an den Dachziegeln aufgebessert. „Wo dies nicht mehr möglich war, wurden neue Dachziegel traditioneller chinesischer Bauart eingesetzt“, teilte ein Sprecher der Stadt gegenüber der „WAZ“ mit.

Im Zoo Duisburg erstrahlt der Chinesische Garten in neuem Glanz. Foto: Martin Möller Funke Foto Services

Zoo Duisburg: Chinesischer Garten kann endlich wieder besucht werden

Auch der Wasserpavillon, der Eingangsbereich und die Bogenbrücke des Chinesichen Gartens im Duisburger Zoo wurden saniert, Wege, Grünflächen und der Teich instand gesetzt. Bisher wurde der Bergpavillon allerdings noch nicht in Stand gesetzt. „Derzeit wird geprüft, inwiefern eine Sanierung realisiert werden kann“, so ein Sprecher der Verwaltung.

Die Besucher des Zoo Duisburg freuen sich jedenfalls sehr darüber, dass sie die Attraktion nun wieder betreten können. „Das freut mich riesig“, kommentiert eine Frau den Facebook-Post des Zoos. Eine andere schreibt: „Eine absolute Aufwertung für den Zoo Duisburg!“

Wie die Bogenbrücke im Chinesischen Garten saniert wurde, kannst du bei der „WAZ“ erfahren. (gb)