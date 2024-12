Zoo Duisburg erhöht die Preise – selbst Holländer melden sich zu Wort

Der Zoo Duisburg dreht an der Preisschraube. Zum neuen Jahr müssen sich die Besucher auf neue Ticketpreise einstellen.

Ab dem 1. Januar 2025 zahlen Erwachsene damit erstmals 20 Euro für eine Tageskarte im Zoo Duisburg. Besucher haben dazu eine klare Meinung.

Zoo Duisburg begründet die Preis-Erhöhung

Als Grund für die moderate Erhöhung (50 Cent pro Ticket) nannte der Zoo Duisburg die gestiegenen Material-, Futter-, Personal- und Betriebskosten: „Die allgemeinen Preisentwicklungen treffen auch den Zoo und führen zu Steigerungen der Kosten in der Versorgung des seltenen und teils hoch bedrohten Tierbestandes sowie dem Unterhalt des Zoobetriebs“, erklärt Zoodirektorin Astrid Stewin.

Die Preis-Erhöhung sei unausweichlich gewesen, um den Zoo Duisburg weiterhin nachhaltig zu betreiben. „Zuletzt entscheiden unsere Einnahmen auch über die Weiterentwicklung unseres Zoos sowie weiterer Artenschutz- und Bildungsprojekte“, betont die Zoo-Direktorin.

Das sind die Preise im Duisburger Zoo ab dem 1. Januar 2025:

Tageskarte Erwachsene: 20 Euro (bisher 19,50 Euro)

Tagesticket Kinder: 11,50 Euro (bisher 11 Euro)

Familienkarte (zwei Erwachsene, ein Kind): 49,50 Euro (bisher 48 Euro)

Familien-Jahreskarte I (ein Erwachsener, ein Kind): 108 Euro (bisher 105 Euro)

Es wird weiterhin ermäßigte Tickets für SchülerInnen, Studierende, RentnerInnen, Menschen mit Behinderungen sowie Gruppen geben.

Holländerin reagiert auf Preis-Erhöhung in Duisburg

Viele Tierfreunde äußern Verständnis für die Maßnahme. „Es kommt den Tieren schließlich zugute. Auch das Personal möchte mal etwas mehr Lohn“, gibt eine zu bedenken und ergänzt: „Ich gebe lieber für 20 Euro Eintritt in den Zoo als für eine Tafel Dubai-Schokolade.“ Selbst eine Holländerin richtet sich an die Duisburger: „Bei uns in den Niederlanden kostet es fast das Eineinhalbfache“, so die Dame aus dem Nachbarland und ergänzt: „Ich gehe gerne in den Zoo in Deutschland, auch wenn es mehr als 20 Euro kosten würde“.

Zumal für den Eintritt im Tierpark am Kaiserberg einiges geboten wird. So hat der Zoo Duisburg in den vergangenen Jahren unter anderem in eine neue Pinguin-Anlage und in die karibische Leguaninsel investiert. Zuletzt hat der Zoo Duisburg außerdem ein neues Mega-Projekt vorgestellt, das insbesondere Familien hellhörig gemacht hat. Mehr dazu hier >>>