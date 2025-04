Trump schockt die ganze Welt mit Zölle-Hammer: Jetzt droht Börsencrash und Rezession!

Es ist noch schlimmer gekommen als befürchtet! Donald Trump setzt seine aggressive Zollpolitik fort. Am 5. April tritt für Handelspartner weltweit ein Mindestzoll in Höhe von 10 Prozent in Kraft. Höhere Zölle für die nach Ansicht des Weißen Hauses „schlimmsten Übeltäter“ sollen am 9. April gelten. Zu diesen zählt Trump vor allem die EU, Japan, Indien und China.

An den Börsen kann diese Ankündigung weltweit für enorme Turbulenzen sorgen. Ökonomen befürchten eine Rezession. Mehr Details und Reaktionen zum US-Handelskrieg erfährst du in diesem Newsblog.

Newsblog: Neue Hammer-Zölle von Trump

Besonders hart treffen die neuen Zölle der USA China, andere asiatische Länder und die USA.

Die neuen Mega-Zölle von Trump:

EU: 20 Prozent

China: 34 Prozent (schon seit dem 4. März gelten zusätzlich Zölle von 20 Prozent auf chinesische Importe, also insgesamt 54 Prozent!)

Indien: 26 Prozent

Südkorea, Kanada und Mexiko: 25 Prozent

Japan: 24 Prozent

Am Donnerstag treten zudem neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte in Kraft. Zuvor hatte Trump bereits Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängt. Unabhängig davon kann seit dem 2. April ein drastischer Strafzoll in Höhe von 25 Prozent für Länder gelten, die Öl und Gas aus Venezuela beziehen. Diese Maßnahme könnte insbesondere China und Indien hart treffen.

7.14 Uhr: Neue Auto-Zölle bereits in Kraft

Die pauschalen Zölle auf Auto-Importe in Höhe von 25 Prozent sind am Donnerstag um 6 Uhr unserer Zeit bereits in Kraft getreten. Spätestens am 3. Mai sollen auch Autoteile darunter fallen.

7.02 Uhr: Ausgerechnet Russland ist ausgenommen von neuen Zöllen

Die einzigen beiden Ländern, die nicht auf der langen Trump-Liste neuer Zölle stehen, sind ausgerechnet Nordkorea und Russland. Die Ukraine wird dagegen mit 10 Prozent belastet.

6.45 Uhr: „Arbeitsplätze und Fabriken werden zurück in unser Land kommen“, verspricht Trump

Trump will mit den neuen Zöllen wieder mehr (Industrie-)Arbeitsplätze in den USA schaffen. „Arbeitsplätze und Fabriken werden zurück in unser Land kommen“, verspricht er den US-Bürgern. Allerdings dürfte seine eigene Wählerschaft unter den Maßnahmen leiden, denn die Inflation wird sich voraussichtlich erhöhen, Aktienkurse einbrechen und die US-Wirtschaft dürfte zumindest kurzfristig einen Dämpfer erleben. Möglicherweise auch mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit!

6.15 Uhr: „Schwerer Schlag für die Weltwirtschaft“, sagt Ursula von der Leye

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die von US-Präsident Trump angekündigten Zölle scharf kritisiert. Sie kündigte eine entsprechende Reaktionen der EU an. Die neuen Zölle seien ein „schwerer Schlag für die Weltwirtschaft“, sagte von der Leyen. Ein Handelskrieg zwischen den USA und der EU droht also!

6.04 Uhr: „Wird nur Verlierer produzieren“, warnt Automobilindustrie-Verband

Der Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) hat die Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump deutlich kritisiert. Präsidentin Hildegard Müller bezeichnete den Schritt als „Abkehr der USA von der regelbasierten globalen Handelsordnung“. Dies sei somit „die Abkehr von der Grundlage für weltweite Wertschöpfung und entsprechendes Wachstum und Wohlstand in vielen Regionen der Welt“.

„Das ist kein America first, das ist America alone.“ Dieser Protektionismus werde „nur Verlierer produzieren“, fuhr die VDA-Präsidentin fort.

6.01 Uhr: Börsen-Einbrüche am Donnerstag nach Trump-Hammer?

Die Börse in Tokio hat bereits mit einem deutlichen Kurssturz reagiert. Auch Aktien großer US-Unternehmen geben nachbörslich deutlich nach, etwa Apple, Microsoft und Co. Es wird weltweit mit einem Börsen-Beben am Donnerstag gerechnet. Auch der Dax könnte deutlich ins Minus geraten.

Art Hogan, Chef-Stratege der Investmentfirma Riley Wealth Management, sagt dem TV-Sender CNBC: „Was da vorgestellt wurde, ist so planlos wie alles, was diese Regierung bisher getan hat. Die Komplikationen, diese neuen Zölle nach sich ziehen werden, sind schlimmer als befürchtet und noch nicht im Marktpreis berücksichtigt.“

Ähnlich sieht es Sam Stovall von der Firma CFTA Research: „Die Märkte werden weiter absacken.“