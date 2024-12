Duisburg: Geheimer Weihnachtsmarkt entdeckt – hier kannst du ihn finden

In der Vorweihnachtszeit darf selbstverständlich eines nicht fehlen, der obligatorische Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Aber die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt sind oft sehr überfüllt und haben mit Gemütlichkeit leider oft nicht mehr viel zu tun. In Duisburg wurde jedoch jetzt ein geheimer Weihnachtsmarkt entdeckt, auf dem von dem geschäftigen Treiben der Innenstadt nichts mehr zu spüren ist.

Der kleinste Weihnachtsmarkt in Duisburg liegt etwas versteckt, zwischen einem Parkplatz und der viel befahrenen Kreuzung am Sittardsberg. Bei einem Besuch des Weihnachtsmarkts des Restaurants Schenkel’s fällt einem aber schnell auf, dass dieser wahrhaftig als gemütlichster Weihnachtsmarkt der Stadt bezeichnet werden kann. Wie die „WAZ“ berichtet, hat der Weihnachtsmarkt täglich bis zum 23. Dezember von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Duisburg: Eisstockschießen auf dem Weihnachtsmarkt

Der kleine Weihnachtsmarkt in Duisburg ist für alle, die es lieber etwas ruhiger angehen lassen wollen. Ein kleines Stückchen des Parkplatzes wurde eingezäunt und umsäumt mit Tannenbäumen. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es auch nur eine Hütte und ein paar Stehtische, um den Glühwein zu genießen.

Aber nicht nur lockt der Weihnachtsmarkt in Duisburg wegen seiner Ruhe, sondern dieser ist tatsächlich für eine Sache bekannt. Dort kann man nämlich Eisstockschießen, ein alter Volkssport aus dem Alpenraum, der dem Curling-Sport sehr ähnlich ist. Jedoch muss man hier leider auf das Eis verzichten, stattdessen wird Beton genutzt. Die Spielsteine schlittern trotzdem gut über diesen, wie die „WAZ“ berichtet.

Auch wenn der kleine und versteckte Weihnachtsmarkt am Sittardsberg etwas ganz Spezielles ist, darf eine typische Sache dort nicht fehlen. Selbstverständlich ist auch hier der obligatorische Glühwein in Rot und Weiß verfügbar, jedoch auch für denselben Preis von vier Euro wie in der Innenstadt.

Große Auswahl an Getränken

Jedoch kann man dafür auf dem kleinen Weihnachtsmarkt in Duisburg deutlich billiger essen. Ein leckerer Eintopf kostet auf dem Weihnachtsmarkt des Restaurants Schenkel’s nur 4,50 Euro. Außerdem werden neben Glühwein auch weitere weihnachtliche Getränke angeboten, wie Eierpunsch mit Sahne, Kakao, Kinderpunsch und noch viel mehr.

Der Weihnachtsmarkt des Restaurants Schenkel’s in Duisburg ist wirklich eine tolle Alternative, wenn man in weihnachtliche Stimmung kommen möchte, aber das Gedrängel in der Innenstadt vermeiden möchte. Wer mehr darüber erfahren möchte, für wen sich der Weihnachtsmarkt lohnt und wer diesen besser vermeiden sollte, findet eine Empfehlung in diesem Artikel der „WAZ“.