Zoo Duisburg verkündet Mega-Projekt! Es ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung

Der Zoo Duisburg kommt nicht mehr zur Ruhe. Der Wandel, den der Tierpark nun seit geraumer Zeit vollzieht, kommt kaum ins Stocken. So tritt der Duisburger Zoo jetzt die nächste Veränderung an und will mit dem Bau einer weiteren Großanlage beginnen.

Mit der finanziellen Unterstützung von „schauinsland-reisen“ soll im Zoo künftig ein 400 Quadratmeter großes Indoor-Arial entstehen. Das richtet sich allerdings insbesondere an eine Besuchergruppe.

Zoo Duisburg plant Riesen-Indoor-Spielplatz

Nach der Premiere der „Zoolichter“ in diesem Jahr kommt noch im Dezember gleich die nächste Ankündigung. „Kattas-Welt Indoorspielplatz“ lautet das neue Projekt des Tierparks. „Eine Spielewelt für die ganze Familie“ soll das Angebot für Kinder und Familien vor allem während der Wintersaison erweitern.

Auch interessant: Zoo Duisburg: Mysteriöse Gestalt treibt sich nachts herum – sind die Tiere in Gefahr?

In Zusammenarbeit mit „schauinsland-reisen“ soll nun der neue Spielplatz entstehen – eine in mehrere Themenbereiche aufgeteilte Halle, die das ganze Jahr über geöffnet haben soll. Spiel- und Sitzmöglichkeiten sind geplant, ebenso Verpflegungsmöglichkeiten und auch spezielle Zonen für Kindergeburtstage. Platz dafür gibt es bereits in der Nähe des Wirtschaftshofes.

Zoo Duisburg schafft „Meilenstein“

Für die vor allem finanzielle Unterstützung dafür bedankt sich die Zoodirektorin Astrid Stewin ausdrücklich beim langjährigen Partner des Zoos in Duisburg. Für sie sei die Planung des Indoor-Spielplatzes ein weiterer „Meilenstein in der Zooentwicklung“ und auch der nächste Punkt im Masterplan des Tierparks, nebst der Modernisierung der Anlagen und der Erweiterung des Angebots.

„Kattas-Welt“ soll für „leuchtende Kinderaugen sorgen und ungebremste Neugier wecken“, bewirbt Touristik-Chef Andreas Rüttgers. „Ein Besuch in Kattas-Welt Indoorspielplatz ist damit eine Einladung an Kinder, sich auf das große Abenteuer des Lernens einzulassen.“