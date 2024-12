Zoo Duisburg: Mysteriöse Gestalt treibt sich nachts herum – sind die Tiere in Gefahr?

Man könnte meinen, dass es jetzt, nachdem die Zoolichter im Zoo Duisburg vorbei sind und die kalte und dunkle Jahreszeit uns endgültig eingeholt hat, um einiges ruhiger im Tierpark wird. Doch ein ungebetener Besucher stellt die Arbeit der Tierpfleger und das Leben der Zootiere gerade einmal auf den Kopf. Er kommt immer nachts…

Die mysteriöse Gestalt hat seit Anfang Dezember jede Nacht im Duisburger Zoo ihr Unwesen getrieben. Bei den Elefanten, Lemuren, Mohrenmakis, Luchsen und sogar in der Tierarztpraxis sowie im Büro der Zoodirektorin haben die Pfleger bereits Spuren des Eindringlings gefunden. Wen wird es als Nächstes treffen?

Zoo Duisburg: Mysteriöse Gestalt schleicht nachts umher

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“ berichtet der Duisburger Zoo von dem Eindringling. Dabei handelt es sich um einen Weihnachtswichtel, der seit Anfang Dezember in jeder Nacht einen anderen Ort im Tierpark besucht hat. „Habt ihr ihn schon entdeckt?“, heißt es in dem ersten Post auf der Seite.

Der Wichtel schleicht nachts in den Gehegen der Zootiere umher und erfährt allerlei spannende Informationen von den Bewohnern. Dabei klären die Tiere ihn insbesondere über Organisationen oder andere Möglichkeiten, zum Artenschutz beizutragen, auf. Der Wichtel lernt, wie wichtig es ist, die Tiere zu schützen, und trägt das an den Menschen weiter.

Wo wird er als Nächstes auftauchen?

Im Büro der Zoodirektorin lernt der Weihnachtswichtel von einem Specht, wie auch heimische Arten geschützt werden können – zum Beispiel mit Vogelfutter in Vogelhäuschen, durch das viele Vögel durch den harten Winter kommen. Und in der Tierarztpraxis des Duisburger Zoos erfährt er, wie wichtig die Arbeit der Tierärzte für die Natur ist.

Wo der Weihnachtswichtel als Nächstes auftauchen wird, ist noch ungewiss. Der Zoo Duisburg lädt die Besucher aber ein, den nächsten Ort zu erraten. Wer mitmacht, hat die Chance, eines von fünf Schreibsets zu gewinnen. Die Facebook-User freuen sich auf weitere Geschichten vom mysteriösen Besucher.