Zoo Duisburg verkündet Hammer-News – Besucher können jetzt SIE beobachten

Diese Nachrichten vom Zoo Duisburg werden sicherlich viele Besucher freuen. Denn dem Zoo ist ein großer Erfolg gelungen, von dem auch sie profitieren werden.

Im Zoo Duisburg hat es jetzt nämlich Nachwuchs gegeben – und das bei einer Tierart, die hochbedroht ist und sogar zeitweise in freier Wildbahn schon als ausgestorben galt. Besucher des Zoos können den Nachwuchs jetzt beobachten.

Zoo Duisburg verkündet tolle Neuigkeiten

Zoos stehen besonders bei vielen Tierschützern hart in der Kritik. Doch sie erfüllen auch im Bezug auf den Artenerhalt eine wichtige Rolle. Im Zoo Duisburg gab es nun einen großen Erfolg, der über Facebook mit den Besuchern geteilt wurde.

„Uns ist ein großer Erfolg in Sachen Arterhalt gelungen: Mehrere Hundert kleine Mangarahara-Buntbarsche sind im Aquarium geschlüpft. Bis 2013 galt die ursprünglich nur auf Madagaskar beheimatete Tierart als ausgestorben. Weltweit arbeiten Zoos an der Rettung der unscheinbaren Fischart“, heißt es in dem Beitrag.

Zoo Duisburg verzeichnet tollen Erfolg

Jetzt wuseln hunderte kleine Fischlarven in dem Becken unter den wachsamen Augen der Eltern umher. „Ihr Schlupf ist eine Sensation, denn erstmals wachsen bei uns Vertreter dieser hochbedrohten Tierart heran. Das ist ein großer Erfolg – für uns als Zoo, sowie für den Schutz dieser unscheinbaren Fische“, heißt es dazu. Und weiter: „Dies betont die Rolle, die wissenschaftlich geführte Zoos auch für den Schutz unscheinbarer Tierarten einnehmen.“

Neben dem Zoo Duisburg selbst freuen sich auch einige Besucher in den Kommentaren über diesen großen Erfolg. „Super“, schreibt eine Frau. Eine weitere ergänzt, dass es ein „sehr guter Beitrag“ sei. Der ein oder andere Besucher wird sicherlich wegen der neuen Attraktion begeistert sein – immerhin bekommt man sowas nicht alle Tage zu Gesicht.