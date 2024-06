Zoo Duisburg mit besonderer Neuigkeit – alle Hoffnungen ruhen jetzt auf IHNEN

Das Wochenende steht vor der Tür und für viele Menschen in Duisburg könnte da sicherlich auch ein Besuch im Zoo auf dem Plan stehen. Praktisch, dass die Einrichtung aktuell eine besondere Aktion am Laufen hat.

Unter einer bestimmten Bedingung können Besucher nämlich Geld sparen – vor allem, wenn sie den Zoo Duisburg am kommenden Sonntag (30. Juni) besuchen.

Zoo Duisburg gewährt EM-Rabatt

Aktuell ist Deutschland zweigeteilt: Entweder man interessiert sich für die EM 2024 im eignen Land und das Abschneiden der DFB-Elf – oder eben nicht. Die Aktion im Zoo Duisburg hat zwar etwas mit dem Fußballturnier zu tun, dürfte aber auch für EM-Desinteressierte eine Bedeutung haben.

Bereits vor dem Start der EM vor knapp zwei Wochen hatte der Zoo in Duisburg angekündigt, dass sich jedes Tor der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Gruppenphase für Zoo-Besucher rentieren soll. So gab es pro geschossenem Tor für Deutschland einen Euro Rabatt beim Kauf einer Dauerkarte.

Da Deutschland die Gruppenphase erfolgreich überstanden und nun am Samstag (29. Juni) im Achtelfinale gegen Dänemark spielt, geht auch die Aktion im Duisburger Zoo in die Verlängerung.

Alles hängt an DFB-Elf

Am Freitag (28. Juni) verkündete der Zoo: „Für jedes Tor, das das deutsche Team in den noch ausstehenden Spielen bei der EURO24 schießt, gibt es einen Euro Rabatt beim Kauf bzw. der Verlängerung der eigenen Dauerkarte für den Zoo Duisburg“.

Der Rabatt gilt immer am Tag nach dem jeweiligen Spiel, in diesem Fall also am Sonntag (30. Juni), und kann nur vor Ort im Besucherservices des Zoos zu den gängigen Öffnungszeiten (10 Uhr bis 17.30 Uhr) genutzt werden. Also auch, wenn du kein Fußball-Fan, aber dafür Zoo-Besucher bist, solltest du dem deutschen Team die Daumen drücken – denn ohne Tore gibt es weder einen EM-Sieg noch Rabatte.