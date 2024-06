Zoo in NRW sperrt Bereich von Besucher-Lieblingen – aus einem wichtigen Grund

Große Aufregung im Allwetterzoo Münster. Wie der NRW-Tierpark am Dienstag (18. Juni) mitteilte, können Besucher derzeit einen Teil des Zoos nicht betreten.

Dahinter steckt eine Vorsichtsmaßnahme, die allen Tierfreunden sofort einleuchten dürfte. In ein paar Wochen können sie sich selbst in dem Zoo in NRW ein Bild davon machen.

Zoo in NRW macht es offiziell: „Aktuell gesperrt“

Bei diesem Anblick schlägt das Herz von Tierfreunden höher. Der Allwetterzoo Münster kann sich über einen großen Zuchterfolg bei den sibirischen Tigern freuen. Gleich vier junge Tigerwelpen haben das Licht der Welt in dem NRW-Zoo erblickt!

Doch für Besucher bleibt das junge Tigerglück vorerst nicht sichtbar: „Momentan wird Mutter Raya mit ihren Jungtieren in Ruhe gelassen und nur über eine Kamera beobachtet, um eine ungestörte Aufzucht der kleinen Tiger sicherzustellen“, erklärten die Verantwortlichen aus dem Allwetterzoo Münster. Und weiter: „Der Bereich rund um die Innenanlage der Tiger ist daher aktuell abgesperrt.“

So lange musst du dich gedulden

Bis Tierfreunde die kleinen Tiger das erste Mal sehen können, werden sie noch eine Menge Geduld beweisen müssen. Schätzungen der Experten zufolge werden die Welpen erst im Alter von sechs bis acht Wochen ihre Wurfbox verlassen. Zu Beginn der Sommerferien könnte es also so weit sein.

Für den Zoo in NRW ist die Geburt der Tiger ein großer Erfolg – zumal die größten Katzen in freier Wildbahn offiziell als stark gefährdet eingestuft werden. Schätzungen zufolge leben ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet, der Amur-Region im Osten Russlands und Nordosten China, nur noch rund 800 Exemplare. Umso größer ist auch die Freude von Tierfreunden, die schon die nächsten Zoo-Besuche planen. So heißt es neben unzähligen Glückwünschen in einem der vielen Kommentare unter dem Post des Allwetterzoos bei Facebook: „Sobald sie raus dürfen, müssen wir hin.“