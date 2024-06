Zoo Duisburg: Paukenschlag im Gehege! Besucher halten diese Szenen kaum aus

Im Zoo Duisburg kommt es im Gehege der Nasenbären zu erstaunlichen Szenen und man kann nur mitfiebern, wie die Entscheidung ausgehen wird. Die Sparkasse Duisburg organisiert dort ein ganz besonderes Event, was besonders dieses Wochenende bedeutungsvoll sein wird.

Im Nasenbär-Gehege im Zoo Duisburg findet ein EM-Orakel statt. Dieses soll vorhersagen, wer am Samstag (29.06) das Achtelfinale der EM gewinnen wird, Dänemark oder die deutsche Nationalmannschaft. Die Entscheidung bleibt bis zum Ende knapp.

Zoo Duisburg: Nasenbären treffen Entscheidung

Vorher werden jedoch mehrere Bewohner aus dem Zoo Duisburg von einem Tierpfleger interviewt. Er befragt sie über ihre Meinung über das bevorstehende Spiel. Jedoch halten diese sich bedeckt und selbst das Trampeltier scheint seine Ansicht über das EM-Spiel nicht mit dem Tierpfleger teilen zu wollen. Anscheinend können nur die Nasenbären eine Voraussagung für das EM-Orakel der Sparkasse Duisburg liefern.

Für das Orakel bereiteten die Tierpfleger aus dem Zoo Duisburg zwei Kisten vor, die jeweils mit den Landesflaggen für Dänemark und Deutschland versehen wurden. Dann versteckte man Futter in den beiden Kisten. Die Kiste, welche die neugierigen Nasenbären als Erstes aufreißen, soll voraussagen, wer am Samstag (29.06.) als Gewinner hervorgeht.

Zwei Kommentatoren begleiten das Orakel der Nasenbären im Gehege des Zoo Duisburg. Als Erstes stürzt sich ein Nasenbär auf die Kiste von Dänemark und die Kommentatoren erklären: „Dänemark geht in Führung.“ Ob sich das noch ändern wird?

EM-Orakel: Dänemark oder Deutschland?

Die schlauen Tiere verlieren jedoch das Interesse an der dänischen Kiste und fallen über die Kiste von Deutschland her. Die Kommentatoren deuten dieses Verhalten als: „Deutschland wird nachziehen.“ Die Entscheidung der Nasenbären ist gefallen! Dänemark liegt zwar zuerst in Führung, aber Deutschland kann nachholen und am Ende als Sieger hervorgehen.

Es wird sich wohl noch zeigen, ob die schlauen Nasenbären aus dem Zoo Duisburg mit ihrer Voraussagung richtig liegen. Die Sparkasse Duisburg ist jedenfalls von dem Nasenbären-EM-Orakel überzeugt und wünscht auf Facebook und Instagram allen „ein schönes Spiel und viel Erfolg an die deutsche Nationalmannschaft.“