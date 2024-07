Zoo in NRW: Spektakuläre Szenen im Gehege – „Sieht man wirklich nicht alle Tage“

Im Zoo Duisburg sorgte ein Tier dieser Tage bereits für ungläubige Gesichter. Auf einmal war hier eine komplett neue Tierart eingezogen. Die ganze Geschichte zum Neuzugang des NRW-Tierparks liest du hier >>>.

Doch auch in diesem NRW-Zoo kommt es jetzt zu irren Szenen – auf einmal geht’s richtig rund im Gehege! Tier-Pfleger sind ganz perplex, denn so etwas „sieht man wirklich nicht alle Tage“.

NRW-Zoo: Spektakuläre Szenen im Gehege!

Zu spektakulären Szenen kommt es jetzt mal wieder im Kölner Zoo. Auf Facebook verkündeten es die Mitarbeiter ihren Besuchern selbst – und teilten irre Aufnahmen aus einem Tier-Gehege. „Das sieht man wirklich nicht alle Tage. Hier schlüpft eine der seltensten Panzerechsen der Erde: ein Philippinenkrokodil“, heißt es in einem Beitrag von Mittwoch (10. Juli).

Das Besondere daran: Die Tierart ist vom Aussterben bedroht. Dagegen will man im NRW-Zoo aber mit allen Mitteln ankämpfen. „Das Team der Terrarienabteilung des Kölner Zoo kämpft seit Langem für den Erhalt.“

Besucher aus dem Häuschen

„Super“ oder „Glückwunsch und alles Gute bei der Aufzucht“, ist unter anderem in der Kommentarspalte des Facebook-Beitrags zu lesen. Was Besucher an dem Philippinenkrokodil-Nachwuchs so besonders fasziniert: die Geräusche beim Schlüpfen der Mini-Echse.

„Die Laute sind ja knuffig“ oder „Machen die Kleenen beim Schlüpfen die Geräusche oder war das der Filmer vor Freude?!“, zeigen sich die Besucher sichtlich interessiert am frischgeborenen Neuzugang im NRW-Zoo. Die Antwort des Kölner Tierparks sollte nicht lange auf sich warten lassen: „Es sind die Kleinen“, bestätigen die Pfleger.

Zu sehr sollten sich Fans des NRW-Zoos an den Nachwuchs allerdings nicht gewöhnen. Denn der Tierpark „hat schon mehrfach in Köln geschlüpfte und großgezogene Tiere zurück auf die Philippinen gebracht, um die natürlichen Bestände zu stärken.“ Wann es so weit ist, ist bislang nicht bekannt.