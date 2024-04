Zoo Duisburg: Irre Szenen im Löwen-Gehege! Pfleger greifen sofort zur Kamera

Im Zoo Duisburg leben weiter über 9000 Tiere, jedes davon ist auf seine Art besonders. Doch Hand aufs Herz: Jeder hat doch sein ganz persönliches Lieblingstier. Für viele Menschen sind Löwen sehr anziehend.

Und das liegt nicht nur an dem Disney-Klassiker „König der Löwen“. Die Tiere bewegen sich so majestätisch und elegant und auch durch ihr imposantes Aussehen zeigen sie gerne, wer der „König“ im Zoo Duisburg ist. Nun gab es für die Besucher einen Grund mehr etwas länger vor dem Gehege der Tiere stehen zu bleiben.

Zoo Duisburg: Löwen posieren für die Kameras

Im Zoo Duisburg leben aktuell (Stand April 2024) drei Löwen zusammen in einem Gehege. Tsavo lebt zusammen mit den zwei Weibchen Manyara und Masindi zusammen, wobei der Löwenkater natürlich der Chef in dem Rudel ist. Doch nicht immer sind die drei Tiere auf einem Fleck, sodass ein Fotomotiv mit allen zusammen für Besucher nur schwer zu erhaschen ist.

Am Sonntag (14. April) zeigte sich das Trio jedoch von seiner besten Seite. Ein alter Geländewagen, wie er bei einer Safari-Tour in Afrika eingesetzt wird, parkte plötzlich in ihrem Gehege. Neugierig näherten sich die Löwen dem Gefährt und markierten sofort ihr Revier, indem sie es sich auf dem Dach oder der Motorhaube gemütlich machten. Zwischendurch wagte sich eines der Tiere sogar mal ins Innere des Wagens und schaute verstohlen aus dem Fenster raus.

Brav posierten die Tiere für die Kameras. Wer es an dem Wochenende nicht in den Zoo Duisburg geschafft hat, bekommt sicherlich nochmal eine Chance für den außergewöhnlichen Anblick. Und ansonsten haben die Tierpfleger auf Facebook alles in Bildern festgehalten.