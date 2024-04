Wetterabsturz in NRW: Jetzt kommt es knüppeldick – „Tornadogefahr“

April, April, der macht, was er will. Diesen Satz hört man – naturgemäß – im April immer wieder. So ist auch das Wetter in NRW sehr wechselhaft. Und vor allem in den letzten Tagen. Die Temperaturen gingen rauf und runter. Mal fühlt es sich nach Sommer an und dann wird es wieder kalt und nass.

Jetzt folgt der nächste Wetterabsturz in NRW. Laut Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ ist sogar mit einer erhöhten Tornadogefahr zu rechnen.

Wetterabsturz in NRW: Das Wetter stellt sich um

Die Polarluft bringt den Wettersturz. Das Hoch, welches uns in der Vergangenheit die warme Luft und die hohen Temperaturen gebracht hat, ist so langsam verschwunden. Und jetzt kommen, genau zur Monatsmitte, so langsam die Tiefs auf uns zu. Dadurch stellt sich das Wetter um.

Am Montag (15. April) gibt es in NRW zum Vormittag ein bisschen Regen, aber zum Nachmittag und Abend soll die Kaltfront ankommen. Und die bringt zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Zum Teil aber auch Sturmböen und in tiefen Lagen sogar eine geringe Tornadogefahr, bei 12 Grad. „Da geht´s heute Abend richtig zur Sache“, so Wetter-Experte Jung.

Wetterabsturz in NRW: Temperaturen der nächsten Tage

In der kommenden Nacht gehen die Temperaturen dann ordentlich runter. Auf vier bis ein Grad. Am Dienstag (16. April) folgt dann das typische Aprilwetter. Regenschauer, immer wieder ein paar Wolken, mal Sonnenschein und mal windiges Wetter. „Ziemlich unangenehm“, so Jung. Temperaturen liegen bei sieben Grad.

Am Mittwoch (17. April) geht es ähnlich weiter. Es wird Wechselhaft, mal Sonnenschein, mal Wolken und ein paar Regentropfen. Auch Graupel und Gewitter sind möglich. Es wird sehr windig, bei neun Grad. Auch am Donnerstag (18. April) wird es relativ ähnlich. Viele Wolken und wenig Sonnenschein, auch einzelne Gewitter möglich bei acht Grad.