Wetter in NRW: Experte spricht über Minusgrade! „Talfahrt ist angesagt“

Wie geht es weiter nach dem sonnigen und warmen Wochenende in NRW? Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net hat die Antwort!

In seiner neuesten Vorhersagte auf Youtube blickt er auf die kommenden Tage voraus und sogar bis Ende April!

Sogar „Minusgrade“ kommen jetzt

Jung macht klar: „Nächste Woche wird es richtig frisch!“ In einer Wetter-Grafik in seinem Youtube-Video spricht er dann von „Minusgraden“. Zu sehen sind -2 Grad in Münster sowie -3 Grad in Köln am Mittwoch.

Wetter-Entwarnung: Damit ist nicht die zu erwartende Temperatur gemeint, sondern es geht um die Differenz, wie die Temperatur eigentlich im Schnitt normalerweise an diesem Datum wäre. „Eine Abweichung nach unten“, erklärt der Wetterexperte. „Ab Montag gibt es eine massive Talfahrt!“ Mit anderen Worten: Üblich wären für diesen Zeitraum zwei bis drei Grad Celsius mehr.

Mit den Temperaturen in NRW und im Rest Deutschlands „geht es in den Keller“, so Jung in seiner Vorhersage. Teilweise wird es unter 10 Grad, erst zum Wochenende steigen die Temperaturen dann wieder auf 14 bis 15 Grad. Dazu gibt es viele Wolken und Regenschauer! Tankt also besser am Wochenende noch mal kräftig Sonne…

Wetter in NRW: Wird es nochmal sommerlich Ende April?

Zur Wahrheit gehört aber auch: Der April 2024 ist bislang der wärmste April seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland im Jahr 1881. Dominik Jung rechnet aber nicht damit, dass es letztlich ein Wetter-Rekordmonat werden wird, weil er die zweite Monatshälfte deutlich wechselhafter erwartet.

Ein „großes Fragezeichen“ sei momentan, ob es im letzten April-Drittel nochmal ein paar sommerliche Tage in NRW geben wird.