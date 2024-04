Wetter in NRW: Jetzt schon! Experte warnt vor großer Gefahr – „Vorsichtig sein“

Der April könnte schon wieder einen neuen Wetter-Rekord aufstellen. Stand jetzt (12. April) wäre es bereits der wärmste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 140 Jahren. Auch in NRW gab es in den vergangenen Tagen teils Temperaturen von 25 Grad und mehr.

Und jetzt steht NRW schon wieder ein ungewöhnlich warmes Wochenende bevor. Dadurch wächst bereits jetzt eine Gefahr heran, die normalerweise erst im Sommer in Erscheinung tritt. Wetter-Experte Dominik Jung erklärt, warum wir im Freien nun alle besonders vorsichtig sein müssen.

Wetter in NRW: Waldbrandgefahr wächst

Am Freitag (12. April) lockert es gegen Nachmittag endlich auf und die Temperaturen klettern erneut über die 20-Grad-Marke. Und am Samstag könnte es das Wetter in Köln wieder mit 26 Grad auf die Spitze treiben. Das hat allerdings auch seine Schattenseiten.

Denn mit der Wärme steigt auch die Waldbrandgefahr. Und das, obwohl es in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder geregnet hat, teils sogar sehr viel. Doch eben nicht in allen Regionen erklärt der Meteorologe. So sind die Oberflächen in vielen Wäldern jetzt schon ausgetrocknet, teils auch aufgrund der starken Winde. Somit steigt zum Sonntag (14. April) die Wald- und Wiesenbrandgefahr „deutlich“.

Wetter in NRW: Vorsicht im Freien

NRW liegt auf der Gefahrenkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) allerdings auf der gelben und nicht der roten Seite. Der Osten und Süden des Landes sind stärker betroffen, in NRW herrscht verbreitet die Warnstufe 2 von 5, vereinzelt auch 3. Wer allerdings plant, am Wochenende im Freien zu grillen, sollte das „im Hinterkopf behalten“ und „vorsichtig sein“, warnt Jung. Denn die Waldbrandgefahr sei auf keinen Fall zu unterschätzen.

Allerdings geht es am Sonntag dann auch wieder bergab mit den Temperaturen. Dann sind erst mal ein paar Tagen lang keine 20 Grad mehr drin, dafür aber ab Montag (15. April) erneute Schauer und sogar Gewitter mit Sturmböen (mehr dazu >>hier). Der Regen könnte die Waldbrandgefahr dann möglicherweise wieder etwas mildern. Allerdings ist sich der Experte von „wetter.net“ sicher, dass der April nichtsdestoweniger unter den Top 3 oder Top 5 der wärmsten seiner Art landen dürfte.