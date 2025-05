Londoner Band spielt erstmals bei NRW-Festival – warte, bist du ihr Alter erfährst

Vom 4. bis 6. Juli 2025 wird es wieder laut auf den Wiesen am Flugplatz Schwarze Heide, an der Stadtgrenze von Hünxe und Bottrop – denn das Ruhrpott Rodeo geht in die nächste Runde. Tausende Punkrock-Fans nehmen dann das Festivalgelände in Beschlag, um unter freiem Himmel zu feiern und die Bühne in einen einzigen lauten Moshpit zu verwandeln.

Klar ist auch: Das Line-up kann sich sehen lassen. Mit von der Partie sind nicht nur große Namen, sondern auch eine Londoner Punkrock-Band, deren Alter staunen lässt. So etwas hat man in Deutschland noch nie gesehen!

NRW: Ruhrpott Rodeo – britische Band lässt aufhorchen

Klar ist: Mit den Donots, WIZO, Betontod und der Antilopengang hat das Festival erneut absolute Hochkaräter der heimischen Punkrock-Szene an Bord. Zahlreiche internationale Szene-Größen, Festival-Veteranen und Geheimtipps werden für eine energiegeladene Mischung aus Punk, Rock und abgedrehten Performances sorgen.

Der wahre Hammer ist jedoch, dass die Sex Pistols, die den Punkrock weltweit maßgeblich geprägt haben, 2025 das Ruhrpott Rodeo rocken werden. Zwar wird Original-Sänger Johnny Rotten nicht mit dabei sein, aber die Ur-Mitglieder Steve Jones, Glen Matlock und Paul Cook schon. Doch nicht nur die etwas älteren, bekannten Musiker können die Menge zum Beben bringen, sondern auch die ganz Jungen.

Damit ist jedoch nicht nur die musikalische Karrierezeit gemeint, das Alter der Bandmitglieder ebenfalls. Schließlich überzeugt die britische Band „The Whoops“ nicht nur täglich ihre rund 22.900 Follower (Stand: 14. Mai 2025, 17:58 Uhr), sondern sorgt mit ihrem Alter auch für Wirbel.

Die drei Nachwuchs-Punks Frederico, Francesco und Marcelo sind nämlich gerade einmal 12, 13 und 14 Jahre alt. Damit sind sie die jüngste Band des Festivals. Und die drei werden am Samstag, dass Ruhrpott Rodeo eröffnen.

„The Whoop“-Fans freuen sich: „So cool!“

Kein Wunder, dass sich neben den Veranstaltern des Festivals auch die Band freut. So veröffentlichte sie am 12. April ein zuckersüßes Video, das prompt durch die Decke ging. Sie verkündet nämlich ihre Festival-Teilnahme mit den Worten: „Wir haben auf den Straßen Londons angefangen … und jetzt das!“ Damit ist natürlich gemeint, dass sie in NRW auftreten wird – neben Legenden wie den Sex Pistols. Klar, dass sich auch die Fans mit ihr freut.

So schreibt eine Userin: „Das ist soooo cool!“ Ein anderer Fan ist ebenfalls begeistert und textet: „So ein cooles Video! Wir freuen uns so, euch beim Rodeo zu sehen!“

Übrigens: Tickets gibt es ab 86,40 Euro (Tagesticket) bzw. 149,04 Euro für das Wochenendticket (inkl. Camping). In dem Sinne: Viel Spaß beim Rocken.