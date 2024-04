Wetter-Absturz in NRW: Jetzt kommt es richtig dicke

Das Wetter in NRW hat sich am vergangenen Wochenende von seiner besten Seite gezeigt. Nach den ersten sommerlichen Tagen des Jahres ging es zum Beginn der Woche wieder bergab. Doch schon am Freitag (12. April) knackt das Thermometer in NRW erneut die 20-Grad-Marke.

Am Wochenende sind dann sogar wieder 25 Grad drin. Doch wer glaubt, dass die Wetter-Hochphase anhält, sieht sich geschnitten.

Wetter in NRW: Jetzt droht der bittere Absturz

„Ungewöhnlich mild“, so stuft der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Lage am Samstag in NRW ein. Auch Dominik Jung macht beim Anblick der Wetterkarte dieser Tage große Augen. Der Wetter-Experte verdeutlicht, dass die Temperaturen am Wochenende in NRW um bis zu 12 Grad über dem Klimamittel der vergangenen 30 Jahre liegt.

Damit folgt das Wochenende dem bisherigen Trend des Monats April. In den ersten zehn Tagen lagen die Temperaturen im Durchschnitt 6,8 Grad über dem Klimamittel. Doch nach dem Wochenende folgt der große Absturz.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 19 bis 22 Grad, nachts 13 bis 10 Grad

Samstag: 22 bis 25 Grad, nachts 13 bis 10 Grad

Sonntag: 15 bis 18 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Wetter-Experte warnt: „Das volle Programm“

So müssen wir nach Angaben den Dominik Jung („wetter.net„) nicht nur mit sinkenden Temperaturen rechnen. Am Montag drohen auch wieder zum Teil kräftige Regenschauer und teilweise auch Gewitter: Der Meteorologe kündigt „das volle Programm für die aktuelle Jahreszeit“ an. Und das ist noch nicht alles.

So sollen es die Werte ab Dienstag nicht einmal mehr in den zweistelligen Bereich schaffen. In den Tagen darauf droht nachts dann sogar wieder Frost in Teilen von NRW. Dabei soll es insbesondere am Dienstag mächtig ungemütlich werden: „Da jagt ein Regenschauer den nächsten.“ Bis zum nächsten Wochenende soll sich an der mauen Wettervorhersage wenig ändern. Deshalb: Wer kann, sollte das Wetter am Wochenende möglichst im Freien genießen. Danach ist erst einmal Schluss mit der sommerlichen Frühlingsbrise.