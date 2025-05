Formel 1: Verstappen horcht auf! Bringt diese Nachricht die Wende?

Es ist keine einfache Formel-1-Saison für Max Verstappen im Red Bull. Der vierfache Weltmeister muss sich immer wieder gegen die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris geschlagen geben. In sechs Rennen sprang bislang nur ein Sieg für den Niederländer raus. Gelingt ihm vielleicht bald der nächste Erfolg?

Die Formel 1 gastiert nämlich in Imola. Auf der Traditionsstrecke hoffen Verstappen und Co., dass McLaren endlich wieder besiegt werden kann. Dabei könnte auch das Wetter eine große Rolle spielen.

Formel 1: Regen in Imola?

Wann immer es heiß und trocken war, dominierte McLaren in dieser Formel-1-Saison. Piastri und Norris fuhren der Konkurrenz davon, die absolut keine Chance hatte. Sinken die Temperaturen aber ein wenig und kommt zudem noch Regen dazu, ist der Vorteil mit den Reifen bei McLaren nicht mehr so groß.

Darauf hoffen Max Verstappen und die anderen Konkurrenten nun in Imola. Es ist eigentlich eine Strecke, die wieder dem McLaren liegen könnte. Am Freitag und Samstag erwartet die Wettervorhersage viel Sonne. Die Temperaturen könnten bis zu 25 Grad erreichen. Von Regen gibt es keine Spur.

Bedeutet: In den freien Trainingseinheiten und im Qualifying bleibt es trocken. Vereinzelt gibt es zwar immer wieder Wolken, aber es wird heiß auf der Strecke. Gut für die McLaren. Dafür wird es aber am Sonntag (18. Mai) spannend.

Verstappen und Co. hoffen

Das Formel-1-Rennen beginnt um 15 Uhr. Vormittags gibt es in Imola Sonnenschein, aber dann zieht sich der Himmel zu. So wird der Grand Prix vermutlich unter einer dichten Wolkendecke starten. Gut für Verstappen und Co.: Es besteht die Chance auf Regen – vor, während und nach dem Rennen.

Bekanntlich ist Verstappen der absolute Regenmeister der aktuellen Königsklasse. Der Niederländer blüht auf nasser Strecke immer auf und feierte in der Vergangenheit auch einige Regen-Siege. Für die McLaren wären das keine guten Nachrichten. Die Fans hingegen hoffen, dass es ein spannendes Rennen wird.