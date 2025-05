Formel 1: Konkurrenz hofft auf McLaren-Ohrfeige – ist die FIA erfolgreich?

McLaren zieht an der Spitze der Formel 1 derzeit einsam seine Kreise. Der Vorsprung auf die Konkurrenz beträgt in der WM-Wertung bereits ganze 105 Punkte – nach gerade einmal sechs Rennwochenenden.

Zuletzt deutete also mal so gar nichts darauf hin, dass der Papaya-Rennstall in Zukunft enttrohnt werden könnte. Doch nun könnte ausgerechnet die FIA McLaren einen Strich durch die Rechnung machen. Darf die Formel-1-Konkurrenz jetzt hoffen?

Formel 1: McLaren nach Regeländerungen unbesorgt

Es war eine Nachricht, die zunächst auf einen Rückschlag für McLaren hindeuteten. Zum Großen Preis von Spanien in gut drei Wochen (1. Juni) werden in der Königsklasse des Motorsports strengere Regeln für die Frontflügel greifen. Die Hoffnung vieler Teams: Besonders McLaren könnte von diesen Maßnahmen betroffen sein, schließlich gab es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen um den Flügel der Briten.

Wie Lando Norris jetzt allerdings verraten hat, werden die neuen Regeln für seinen Rennstall kaum zum Nachteil ausfallen: „Das ist das Schöne daran. Man sieht viel von dem, was die Leute sagen und was sie spekulieren. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich für uns nicht viel ändern wird und wir so weitermachen können wie bisher.“

Norris schielt auf den Titel

An seinen Plänen, in dieser Saison endlich nach dem WM-Titel greifen zu können, scheint sich also nichts zu ändern. „Ich denke, wir werden die ganze Saison über stark sein. Wir haben viele Dinge, die wir verbessern und noch besser machen wollen. Aber andere können sagen und denken, was sie wollen. Mir macht das nichts aus.“

Worte, die alle Fans von Ferrari, Mercedes und Max Verstappen enttäuschen dürften. Ihre Schützlinge werden in diesem Jahr wohl keine realistische Chance auf einen Platz an der Spitze der WM-Wertung haben. Stattdessen bahnt sich ein internes McLaren-Duell zwischen Norris und Oscar Piastri an.