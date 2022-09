Zoo Duisburg lockt mit freiem Eintritt – SIE können jubeln

Tolle Aktion im Zoo Duisburg. Der Tierpark am Kaiserberg lockt im September mit kostenlosem Eintritt.

Das Angebot im Zoo Duisburg hat allerdings Einschränkungen. Es gilt nur an einem speziellen Tag und richtet sich an eine bestimmte Besuchergruppe.

Zoo Duisburg: So kannst du im September kostenlos Löwe, Affen und Co. sehen

Am Dienstag (20. September) dreht sich alles um die Kleinen. Denn dann findet der alljährliche Weltkindertag statt.

Das hat der Zoo Duisburg zum Anlass genommen, Kindern ein ganz besonderes Erlebnis zu ermöglichen. Sie dürfen am Weltkindertag kostenlos in den Tierpark – und das ist noch nicht alles.

Das ist der Zoo Duisburg:

Gegründet 1934, rund 9.400 Tiere im Zoo Duisburg

Bekannt u.a. für sein Delfinarium

Artenschwerpunkte: Koalas, Fossa, Wombats, Große Tümmler

rund eine Million Besucher pro Jahr

Freier Eintritt für Kinder im Zoo Duisburg – und mehr

Denn auch für den Weg zum Zoo Duisburg sind am Weltkindertag alle Voraussetzungen erfüllt. Denn da dürfen alle Kinder Bus und Bahn in NRW komplett kostenfrei nutzen.

Und die Straßenbahn (Linie 901) hält direkt gegenüber des Eingangs. Deinem Besuch im Zoo Duisburg sollte am Weltkindertag also nichts im Wege stehen. Allerdings teilte die Leitung mit, dass Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen hineinkommen.

Darauf können sich Kinder im Zoo Duisburg freuen

Besonders dürften sich Kinder auf die drei Koala-Babys freuen, die aktuell im Zoo Duisburg aufwachsen. Einen Blick auf den Delfin-Nachwuchs dürften sie hingegen nicht erhaschen können (mehr dazu hier).

Weitere Meldungen aus dem Zoo Duisburg:

Dafür lockt der Zoo seine kleinen Besucher mit verschiedenen Spielplätzen – darunter das erst vor wenigen Monaten fertiggestellte Spielareal „Kattagaskar“ mit seinem blauen Entdecker-Jeep.

Für große Augen sollte am Weltkindertag im Duisburger Zoo also gesorgt sein.