Duisburg: Schock für Kunden! Großer Versorger erhöht Gaspreise

Die gestiegenen Preise für Strom und Gas sind seit Wochen DAS Thema in Deutschland. Nun kommt die beunruhigende Entwicklung auch in Duisburg an. Die Stadtwerke Duisburg haben angekündigt, die Preise zu erhöhen – ab dem 1. November zahlen Kunden drauf.

Duisburg: Stadtwerke erhöhen Preise – so viel zahlen Kunden bald mehr

In einer Mitteilung von Freitag (16. September) bestätigen die Stadtwerke Duisburg die Befürchtungen vieler Menschen: Angesichts der aktuellen weltwirtschaftlichen Entwicklungen werden der Gas- und Strompreis für Kunden erhöht.

„Die Stadtwerke kaufen die benötigte Energie oft Jahre im Voraus ein und können die Preise damit auch über längere Zeit stabil halten. Daher sind die meisten Duisburgerinnen und Duisburger bisher von einer Preissteigerung verschont geblieben“, erklärt der Versorger. So musste die Energie nur für neue Kunden zu den aktuellen, hohen Preisen eingekauft werden, während Bestandskunden weiterhin von alten Preisen profitierten.

Aber: Durch die Anpassung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) durch die Bundesregierung müssen bisher getrennte Grundversorgungstarife zusammengelegt werden – bei Strom macht das eine Preisanpassung von rund 27 Prozent nötig, so die Stadtwerke Duisburg zum Hintergrund.

Der Stadtwerke-Turm in Duisburg. Der Versorger muss nun die Preise erhöhen. Foto: IMAGO / Reichwein

Der Gaspreis schießt dagegen noch mehr in die Höhe – hier müssen Kunden ab dem 1. November 2022 mit einer Erhöhung von wahnsinnigen 130 Prozent klarkommen.

Bei Strom sind rund die Hälfte aller Kunden von der Erhöhung betroffen, bei Gas betrifft die Erhöhung in der Grundversorgung rund ein Drittel aller Verträge, wie es in dem Schreiben heißt. Laufzeitgebundene Verträge mit Preisgarantie sind ausgenommen.

Duisburg: „Preise, die wir nie zuvor gesehen haben“

Markus Wittig, Vorstandvorsitzender der Stadtwerke Duisburg, äußert sich ausführlich zu der Maßnahme: „ Wir erleben an den Energiemärkten seit weit mehr als einem Jahr eine drastische Preisentwicklung. Die Beschaffungspreise eilen sowohl beim Gas als auch beim Strom von einem Rekord zum nächsten. Die Einkaufspreise haben sich in wenigen Monaten weit mehr als verzehnfacht. Es gibt Tage, da kostet die Kilowattstunde Strom im Einkauf bis zu einem Euro. Das sind Preise, die wir nie zuvor gesehen haben.“

Laut Wittig sei zum einen der Angriff Russlands auf die Ukraine schuld. Auch schon vor dem 24. Februars habe Russland „die Importmengen von Erdgas erheblich reduziert.“ Die Trockenheit und Hitze in Europa tue ihr übriges, „weil die erwärmten Flüsse nicht mehr ausreichend Kühlwasser liefern können“, können viele Kraftwerke nicht mehr unter voller Last laufen.

Der Stadtwerke-Vorstand betont, dass das Unternehmen durch die Preiserhöhung keine Gewinne einfährt – im Gegenteil gebe es aktuell viele Risiken für die Stadtwerke. „Natürlich besteht auch für uns das Risiko, dass Kunden die hohen Preise, die wir leider verlangen müssen, nicht mehr bezahlen können und wir unbezahlte Rechnungen verzeichnen müssen“, nennt Wittig einen Punkt. Mehr Informationen zu den Änderungen bei den Stadtwerken Duisburg finden Kunden hier.